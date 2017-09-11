Активисты Общероссийского Народного фронта в Самарской области провели обсуждение законопроекта по реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и высказали рекомендации о необходимости на стадии разработки проекта учесть возможные социальные последствия принятия данного закона.

Предложения общественников направлены в Общественную палату Самарской области для подготовки итогового заключения по законопроекту.

«Эксперты однозначно признают, что необходимость реформирования предприятия «Почта России» назрело. Вместе с тем, были высказаны мнения, что в представленном виде законопроект существенно не доработан, поскольку неверно указана сама юридическая форма акционерного общества Почта России. Деление акционерных обществ на открытые и закрытые не предусмотрено действующими нормами Гражданского Кодекса, общества могут быть публичными или непубличными», – рассказал Сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Наибольшую дискуссию общественности вызвали вопросы социальных рисков и социальных последствий от проводимой реформы почтовой службы.

«Особенно остро реформирование почтовых услуг может коснуться жителей сельских территорий. А ведь сегодня почта, клуб и библиотека- это не просто места оказания услуг населению, это центры общения на селе. Исходя из того, что 60% почтовых отделений обслуживает сельские районы, то мы должны понимать еще до принятия закона, каким образом будет функционировать почта после смены формы собственности именно на селе», – выразила озабоченность член Регионального штаба Анна Васильева.

Представители профсоюзных организаций высказали обеспокоенность по поводу возможного сокращения количества почтовых отделений за счет внедрения современного программного обеспечения, модернизации и расширения использования мобильных передвижных почтовых приемных. «Как следствие, мы получим сокращение рабочих мест, люди работоспособного возраста, в основном женщины, придут на биржу труда, мы должны понимать, есть ли нам что им предложить, особенно если это село или небольшой поселок», – уточнила Васильева.

Кроме того, общественники напомнили, что представители средств массовой информации на Медиафоруме ОНФ неоднократно поднимали вопрос о том, что почтовые тарифы на доставку убивают независимые издания. Коммерциализация почтовых услуг усугубит положение даже крупных печатных изданий, не говоря о городских и районных газетах.

Активисты ОНФ считают, что проект закона о реформировании «Почты России» должен быть значительно доработан, включая оценку экономической составляющей предстоящей реформы и содержать экспертную оценку социальных последствий коммерциализации предприятия, а также соответствующие гарантии сохранения социального характера работы учреждения и доступность для всех категорий граждан почтовых и социальных услуг.