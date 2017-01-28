На 2017 год Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определены 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах России, которые получат финансовую поддержку в 2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Три из них реализуются на территории Самарской области: жилой комплекс «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», жилой район «Южный город», жилой район «ЭкоГрад Волгарь».

Федеральные средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий – на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

Как отмечал ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень, в большинстве регионов России в сложившихся экономических условиях закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра не представляется возможным. «Обеспечение инфраструктурой новых земельных участков позволит увеличить объем ввода жилья, а также создать комфортную среду проживания», – подчеркивал глава Минстроя России.

Полученные из федерального бюджета средства в объеме 1,673 млрд. рублей будут направлены на строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур:

в «КОШЕЛЕВ-проекте» – школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляевка, 2 детских сада на 350 мест каждый (в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский и городском округе Самара); Лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара; 2 автомобильные дороги (на территории п.г.т. Смышляевка);

в «Южном городе» – детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;

в жилом районе «ЭкоГрад Волгарь» – детский сад на 240 мест.

Председатель совета директоров корпорации «Кошелев», председатель комитета по строительству Самарской Губернской Думы В.А.Кошелев: – Проекты комплексного освоения территории получили колоссальную финансовую поддержку от федерального центра. Ведь мало просто построить жилье – необходимо обеспечить жителей всей необходимой социальной и дорожной инфраструктурой, создать комфортную среду для жизни. В нашем регионе было реализовано немало проектов при поддержке областных властей и лично Губернатора, а теперь благодаря программе «Ипотека и арендное жилье» в регионе построят еще больше новых детских садов, школ и дорог.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин: