Три проекта комплексной жилой застройки Самарской области получат поддержку на строительство инфраструктуры в 2017 году2017-02-01 15:20
На 2017 год Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определены 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах России, которые получат финансовую поддержку в 2017 году на строительство инфраструктуры в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Три из них реализуются на территории Самарской области: жилой комплекс «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ», жилой район «Южный город», жилой район «ЭкоГрад Волгарь».
Федеральные средства будут направлены на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий – на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.
Как отмечал ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.А. Мень, в большинстве регионов России в сложившихся экономических условиях закладывать стоимость инфраструктуры в цену квадратного метра не представляется возможным. «Обеспечение инфраструктурой новых земельных участков позволит увеличить объем ввода жилья, а также создать комфортную среду проживания», – подчеркивал глава Минстроя России.
Полученные из федерального бюджета средства в объеме 1,673 млрд. рублей будут направлены на строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур:
в «КОШЕЛЕВ-проекте» – школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляевка, 2 детских сада на 350 мест каждый (в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский и городском округе Самара); Лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара; 2 автомобильные дороги (на территории п.г.т. Смышляевка);
Председатель совета директоров корпорации «Кошелев», председатель комитета по строительству Самарской Губернской Думы В.А.Кошелев: – Проекты комплексного освоения территории получили колоссальную финансовую поддержку от федерального центра. Ведь мало просто построить жилье – необходимо обеспечить жителей всей необходимой социальной и дорожной инфраструктурой, создать комфортную среду для жизни. В нашем регионе было реализовано немало проектов при поддержке областных властей и лично Губернатора, а теперь благодаря программе «Ипотека и арендное жилье» в регионе построят еще больше новых детских садов, школ и дорог.
Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин:– Уникальный опыт Самарской области в сфере жилищного строительства с одновременным развитием социальной инфраструктуры получил высокую оценку федеральных органов власти. Так, в 2015 году мы ввели в эксплуатацию более 2,1 млн. кв. метров жилья и сегодня стараемся сохранить этот тренд, второй год удерживая рекордные даже по сравнению с советскими временами темпы строительства. При этом жилье стало гораздо доступнее по цене, что увеличило количество желающих его приобрести. Закономерным итогом нашей работы стало включение в состав президентского совета по жилищному строительству представителя Самарской области — Владимира Алексеевича Кошелева и финансовая поддержка региона в реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».
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