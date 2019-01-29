23 января в Брюсселе прошли официальные мероприятия, посвящённые Международному дню памяти жертв Холокоста. В церемонии приняли участие Виорика Дэнчилэ, премьер-министр Румынии, которая в настоящий момент председательствует в Европейском совете, ведущие официальные лица Европейского союза, лидеры еврейских общин стран Европы, люди, выжившие в Холокосте, дипломаты и другие почётные гости.

В своём выступлении перед собравшимися, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор обозначил многие негативные общественные и политические тенденции, ведущие к росту антисемитизма в Европе.

«Сегодня многие семена того, что было посеяно раньше, сеются вновь: тяжёлая экономическая ситуация, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Вернулись и многие лозунги: политики утверждают, что говорят «от имени народа», а своих противников объявляют «врагами народа».

Стоит отметить, что это заявление сделано ровно за четыре месяца до выборов в Европейский парламент, на которых, как ожидается, могут добиться успеха экстремистские и популистские партии.

«На этой новой волне популизма из евреев опять делают козлов отпущения и подвергают преследованиям. То, что десять лет назад было немыслимым для нас, сейчас – реальность в некоторых частях Европы. Мы обращаемся к европейским лидерам с призывом объединить силы в борьбе с этим злом», – резюмировал Вячеслав Моше Кантор.

На церемонии также выступили председатель Еврейского агентства в Израиле Ицхак Герцог, автор исторических бестселлеров и профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, депутат Европейского парламента и председатель Рабочей группы по противодействию антисемитизму Хайнц Курт Беккер и выжившая в Холокосте Сьюзан Поллак.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК