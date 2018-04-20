Военные повара в День Победы накормят солдатской кашей более 20 тысяч уральцев, сибиряков и жителей Поволжья2018-05-08 09:53
В День Победы военными поварами Центрального военного округа в городах и населенных пунктах Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов будет развернута 61 полевая кухня, что позволит около 20 тысячам человек испробовать армейской каши.В праздничном меню от армейских поваров для жителей Самары, Тоцкого, Чапаевска, Юрги, Алейска, Кызыла, Омска, Чебаркуля и др. населенных пунктов – гречневая каша с мясом, хлеб собственного приготовления и горячий чай.
В частности, в Екатеринбурге будет работать 7 полевых кухонь. Они будут развернуты на площади 1905 года, в Историческом сквере, Локомотивном депо «Свердловск», поселке Широкая речка, а также на традиционном для столицы Урала месте народных гуляний – Плотинке.
В день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в округе спланировано проведение 3 военных парадов в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.
Прохождения войск гарнизонов торжественным маршем будут проведены в 132 населенных пунктах во всех 29 субъектах Российской Федерации в границах военного округа.
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