Представители регионального отделения Общероссийского Народного фронта в Самарской области передали главе региона Николаю Меркушкину предложения, сформированные по итогам региональной конференции ОНФ. Предложения направлены на улучшение работы органов исполнительной власти региона по исполнению Указов Президента РФ.

Региональная рабочая группа ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» считает необходимым повышение прозрачности работы органов власти.

По результатам мониторинга эффективности работы органов власти с обращениями граждан в Самарской области общественники предложили организовать работу письмами и заявлениями по принципу «единого окна», путем создания пунктов приема обращений в любой орган исполнительной власти на базе уже существующих многофункциональных центров государственных услуг, рассказала эксперт регионального отделения ОНФ Ирина Кочуева.

Создание регионального электронного реестра всех публичных слушаний по вопросам градостроительной политики с размещением в нем полного цикла информации о ходе проведения слушаний, от анонсов до заключений по результатам слушаний, также усилит прозрачность работы органов власти и повысит доверие со стороны граждан, считают самарские активисты Общероссийского Народного фронта.

Опираясь на акценты об усилении роли некоммерческого сектора в решении социальных задач, обозначенные в Послании Президента Федеральному Собранию РФ, активисты предложили сформировать межрегиональную «библиотеку успешных практик НКО» реализации президентских грантов на территории Самарской области с перспективой распространения инициативы в другие регионы. «Создание такой библиотеки позволит более эффективно осуществлять поддержку общественных организаций, применяя успешно реализованные проекты в других регионах», – считает сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Значительная часть общественных предложений активистов ОНФ касается мер обеспечения доступности дошкольного и школьного образования, безопасности детей и развития массовой физической культуры.

Так, общественники предложили органам власти предусмотреть опережающее развитие объектов социальной инфраструктуры: образовательных учреждений, детских садов, спортивных сооружений в новых микрорайонах, а также в местах новостроек с компактным проживанием граждан.

Очень важно построить красивые и комфортные здания школ в новых микрорайонах, считает руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» Вадим Чумак, «однако, не менее важно обеспечить безопасную доставку ребят в школу в удаленных и сельских территориях».

Для обустройства игровых и спортивных площадок на пришкольных участках и в жилых кварталах общественники предложили провести совместно с органами местного самоуправления комплексную инвентаризацию, по итогам которой сформировать паспорта дворов с учетом безопасности и расположения подземных инженерных коммуникаций.

Всего активисты направили органам власти 26 общественных предложений по улучшению качества жизни самарцев.