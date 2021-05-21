Так, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский в своем ответе сообщил Михаилу Романову, что «ФАС России концептуально поддерживает инициативу повышения качества оказания услуг по организации питания в учреждениях социальной сферы, в том числе возможность изменения пропорции стоимостных и нестоимостных критериев оценки заявок <…> при условии установления прозрачного механизма оценки заявок по нестоимостным критериям при оказании соответствующих услуг».

Заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов в своем ответе на инициативу Михаилу Романова сообщил, что министерство «полагает возможным поддержать указанное предложение».

Заместитель министра подчеркивает, что «повышение качества нестоимостных критериев оценки по отношению к стоимостным критериям оценки будет способствовать выбору квалифицированного исполнителя вышеуказанных услуг и защитит заказчика от выбора недобросовестного участника закупки при значительном снижении им начальной <…> цены контракта. Аналогичный подход уже применяется при закупке услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) образовательных и научных организаций. В связи с изложенным считаем возможным поддержать Ваше предложение и распространить вышеуказанный механизм, в том числе при закупке услуг по организации школьного питания».

Ранее Михаил Романов обратился к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение профильным федеральным ведомствам о проработке вопроса о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 “Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” с тем, чтобы изменить схему госзакупок в сфере поставок питания в детские сады и школы. На данный момент в рамках рассмотрения Аппаратом Правительства РФ данной инициативы Михаил Романов прорабатывает ее с профильными ведомствами. По мнению парламентария, при выборе победителя тендера следует руководствоваться схемой 40:60, где 40 – стоимостные критерии оценки (оптимальная цена), а 60 – нестоимостные (оптимальное качество). То есть цена закупки должна играть меньшую роль, чем качество поставляемого товара.

«Согласно полученной мною информации, <…> анализ государственных закупок в г. Санкт-Петербурге показал, что занижение цены контракта победителями тендеров на оказание услуг по организации питания в образовательных учреждениях составляло от 20% до 73% цены контракта», – говорится в обращении Михаила Романова к Михаилу Мишустину.

Как и Министерство экономического развития РФ, парламентарий отмечал, что для отдельных видов услуг при оценке критериев заявки действующим законодательством уже установлен приоритет именно нестоимостных критериев, т.е. «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, <…> опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

В своем обращении к Председателю Правительства РФ Михаил Романов подчеркивал: «Для такой социально значимой услуги, как организация услуг детского питания в детсадах и школах, ключевую роль также играют именно нестоимостные критерии».

Парламентарий намерен продолжать добиваться принятия федеральным центром решения об изменении схемы закупок питания для детсадов и школ с целью повышения его безопасности и качества.

- Несъедобная еда должна исчезнуть из школьных и детсадовских столовых. Дети должны питаться здоровой и качественной пищей, как и указано во всех ГОСТах и нормативах, регулирующих социальное питание. Я снова напомню, что бесплатное питание в школах было введено согласно принятому Государственной Думой закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправкам в закон «Об образовании в Российской Федерации». О необходимости принятия таких законодательных мер в Послании Федеральному Собранию 2020 года говорил Президент РФ Владимир Путин. Дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны не менее одного раза в день быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Обеспечение питанием осуществляется за бюджетные средства, регионы получают на эти цели субсидии из федерального бюджета. Принятие данной инициативы было направлено на укрепление здоровья детей, чему абсолютно противоречит недобросовестное исполнение контрактов подрядчиками, сумевшими выиграть тендеры благодаря демпингу. Демпинг в этой сфере означает – порошковое молоко, котлеты и колбасы из соевого белка, продукты из пальмового масла, кефиры и йогурты с красителями и консервантами. В то же время, по мнению экспертов, некачественное питание в первые семь-десять лет жизни приводит к тому, что каждый год такого питания, а также отсутствие заботы о здоровье сокращают жизнь на 2,5 года, – подчеркивает Михаил Романов.

Парламентарий считает, что нарушения в сфере питания в образовательных организациях носят особо опасный характер. В связи с этим, по мнению Михаила Романова, необходимо на всех уровнях рассмотреть вопрос об усилении контроля и проверки эффективности системы организации питания в дошкольных и школьных образовательных учреждениях России, а также об усилении мер воздействия на нарушителей норм, установленных в этой сфере.

Напомним, за последние несколько лет сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили шесть сговоров на рынке соцпитания Санкт-Петербурга.

В свою очередь Роспотребнадзор в апреле огласил результаты собственных проверок школьного питания в Северной столице. Проверки прошли в 494 школах Санкт-Петербурга. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали 16 организаторов школьного питания и 88 поставщиков еды. В ходе проверок были обнаружены нарушения в технологии приготовления блюд, в условиях хранения и сроках годности, часть персонала вовремя не проходила медицинские осмотры, помещения не соответствовали санитарным требованиям, также были нарушены правила мытья посуды. По официальным данным, ведомство выписало штрафов на десять миллионов рублей.