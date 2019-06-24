Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает результаты опроса, проведённого среди еврейской молодёжи, свидетельством ухудшения положения евреев во многих европейских странах.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил глубокую озабоченность в связи с результатами доклада Агентства ЕС по фундаментальным правам (FRA) «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма».

Согласно докладу, четверо из пяти молодых европейских евреев заявили, что антисемитизм является проблемой в их стране и его уровень продолжает расти. Молодое поколение европейских евреев сталкивается с более высоким уровнем притеснений, чем предыдущие поколения, и почти половина (44%) за последний год как минимум раз становились объектом антисемитских нападок и оскорблений.

Доклад также показывает, что 41% опрошенных рассматривает возможность эмиграции, поскольку не чувствует себя в безопасности в Европе. 45% молодых европейцев-евреев больше не носят и не демонстрируют публично предметы, указывающие на их происхождение. Кроме того, 81% представителей еврейской молодёжи Европы заявили, что их еврейская идентичность очень сильна.

«Доклад продемонстрировал, что положение еврейской молодёжи Европы выглядит без преувеличения угрожающим, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Почти половина молодых евреев вынуждены скрывать свою идентичность и рассматривает возможность эмиграции».

«Однако тот факт, что более четырёх пятых из них заявили, что их еврейская идентичность очень сильна, безусловно, положительный знак. Это означает, что несмотря на вызовы современности, новое поколение еврейских лидеров мотивировано сохранять свою еврейскую идентичность, и это, конечно, серьёзный повод для оптимизма».

Результаты были получены в ходе опроса более 2700 евреев в возрасте от 16 до 34 лет, которые приняли участие в исследовании «Молодые европейцы-евреи: представления и случаи проявления антисемитизма» Агентства ЕС по фундаментальным правам в 12 странах-членах ЕС, где проживает свыше 96 % европейских евреев.

С полным текстом отчёта можно знакомиться здесь: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

На фото: Вячеслав Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК