Решение социальных проблем является одной из приоритетных государственных задач. Жилищный вопрос относится к числу наиболее острых для большинства населения страны, в этой связи ипотечное жилищное кредитование представляется не столько инструментом повышения платежеспособного спроса и фактором активизации жилищного строительства, сколько механизмом совокупного ускорения социально-экономического развития России, сообщается на сайте издания Комсомольская правда .

Все это было ясно много лет назад, но только в последние годы в ипотечном сегменте произошли ощутимые сдвиги. Рынок ипотеки в России стабильно растет. В 2015 году общий объем ипотечных кредитов составлял 4,4 трлн. рублей, а в 2018 году – уже 8,5 трлн. рублей (рост – почти в два раза). При этом средневзвешенная ставка уменьшилась с 13,36% до 9,56% годовых. Больше того, в последнем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обозначил ориентир к 2024 году снизить ставку по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых.

Радует и то, что до людей наконец-то дошло, что ипотека – это не вложения сродни фондовым инвестициям, а обретение собственной крыши над головой. Крыши, которая позволяет не только создать семью, но и вырастить своих детей. Причиной роста доверия к институту ипотеки является проводимая политика, которую проводит финансово-экономический блок правительства и в частности Минфин. А главное направление еще в начале года задал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, заявив, что государство не будет «заливать деньгами» рынок ради снижения ставки по ипотеке, но намерено действовать более точечно с помощью системных мер.

В отношении снижения ипотечной ставки до 8% годовых, обозначенной президентом, думаю, есть все предпосылки достичь этого ориентира раньше, возможно, даже в этом или следующем году. В конце концов нацпроект «Жилье и городская среда» – проект рамочный, предполагающий направления движения. Уверен, никто не будет против, если целевые ориентиры будут достигнуты раньше заложенных в нацпроекте сроков, что позволит не только активно рефинансировать ранее взятые ипотечные кредиты, но и привлечь новых заемщиков.

Собственная крыша над головой, таков уж русский менталитет, заставляет нас больше и эффективнее работать. Тем более, в нашем характере есть стойкая нелюбовь к долгам. Для государства такие черты вдвойне выгодны, так как один рубль, вложенный в ипотеку, позволяет синергетически привлечь в смежные отрасли до 7 рублей инвестиций.

Тем не менее, все под Богом ходим, а потому в жизни любого ипотечника, а нас уже более миллиона, могут случиться неприятные события, так называемые «трудные жизненные ситуации». Это и временная нетрудоспособность, и потеря работы, и существенное снижение доходов.

Для этих и прочих случаев Минфин специально разработал закон об «ипотечных каникулах», который дает возможность заемщику воспользоваться правом на снижение или временную приостановку выплат по ипотечному кредиту на срок до полугода.

Закон, здесь еще раз реверанс правительственным экономистам – нечасто встретишь нормативные акты, содержащие однозначные толкования – точно указывает критерии трудной жизненной ситуации: это потеря работы с регистрацией на бирже труда, инвалидность I или II группы, временная нетрудоспособность на срок более 2 месяцев, снижение доходов на 30%, ситуация, когда размер выплат по ипотеке превышает 50% от среднемесячного дохода.

“Ипотечные каникулы» смогут получить и граждане, в семьях которых стало больше иждивенцев – например, детей или инвалидов – вследствие чего совокупный доход снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от среднемесячного дохода.

Такой взвешенный подход особенно важен для возрастных заемщиков, у которых могут случиться либо проблемы со здоровьем, либо недопонимание на работе. Молодежь, впрочем, это тоже касается – случаев необъяснимого, залихватского поведения нынешних юношей и девушек не перечесть.

Теперь главное в этом разделе. При разработке закона одним из наиболее задаваемых вопросов был такой: будут ли «ипотечные каникулы» распространяться на ранее взятые ипотечные кредиты? В дискуссиях Минфин отстоял «народную» позицию, и теперь мы можем с уверенностью отвечать «да, будут распространяться».

Наконец, последнее, что я бы отметил в кратком анализе современной «ипотечной» деятельности финансово-экономического блока правительства – запуск с 1 июля 2019 года новой системы финансирования девелоперской деятельности с использованием эскроу-счетов.

Не секрет, что многие хотят приобрести жилье на этапе строительства, а значит, по относительно низким ценам. До 1 июля в России действовал Закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», Закон, позволявший девелоперам использовать средства дольщиков для финансирования прочих строительных работ. Эдакая строительная пирамида, нередко приводившая к многочисленным обманам, разгребать которые всякий раз приходилось государству.

Внедряемая сейчас система эскроу-счетов направлена на защиту людей как раз от действий недобросовестных застройщиков и призвана раз и навсегда покончить с проблемой обманутых дольщиков. Рынок недвижимости при этом останется устойчивым, так как Минфин предусмотрел все необходимые меры для наращивания объемов банковского кредитования жилищного строительства через Дом.рф и крупнейшие государственные банки.

Тот же Сбербанк, на долю которого приходится более 60% всех расчетных счетов застройщиков, уже открыл более 1,6 тыс. счетов эскроу физлиц и одобрил 111 сделок кредитования с эскроу на сумму 117,5 млрд рублей. К тому же не так страшен черт, как его малюют. В Петербурге, например, переход на работу по эскроу-счетам коснется всего 30-35% действующих строек или строек, по которым уже выданы разрешения на строительно-монтажные работы.

Впрочем, речь не о «несчастных» девелоперах, а о людях, теряющих нервы, здоровье, спокойствие, пытаясь призвать к ответу недобросовестных застройщиков и получить оплаченное жилье. Правительство пришло им на помощь, разработав поправки в действующее законодательство, впервые за всю постсоветскую историю защищающие права не строителей, а людей.

Подводя итог, нужно сказать, что монетарный блок правительства разработал и реализовал социально-ориентированные инициативы, реально облегчающие «ипотечное бремя» заемщиков и членов их семей. Тут разговор не столько об улучшении благосостояния людей, до этого нам еще ой, как далеко (как минимум, до конца договоров ипотечного кредитования), сколько о работе всей системы, поворачивающейся лицом к людям.

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР