16 мая 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области провел публичные слушания по профилактике административных правонарушений при оказании медицинской помощи.

Мероприятие проводилось с участием заместителя председателя Правительства Самарской области – министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гридасова в здании министерства здравоохранения Самарской области с возможностью видеосвязи с государственными медицинскими учреждениями, в т. ч. расположенными в городах и селах области. Участникам слушаний был продемонстрирован видеофильм о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, была представлена правоприменительная практика за I квартал 2017 года по вопросам качества оказания медицинской помощи, качества применяемых лекарственных средств и медицинских изделий.

По окончанию слушаний было проведено анкетирование слушателей, результаты сейчас обрабатываются.

А.В. Антимонов – руководитель ТО Росздравнадзора по Самарской области:

«Данные публичные слушания – это мероприятие, которое проводится Росздравнадзором на всей территории РФ во исполнение пилотного проекта «Совершенствовании контрольной и надзорной деятельности», которое проводит федеральное Правительство.

Убежден в необходимости подобных мероприятий, которые теперь будут проходить ежеквартально. Доведение выявленных нарушений до сведения всех участников, участвующих в оказании медицинской помощи и обороте лекарственных средств и медицинских изделий, позволит им принять необходимые организационные меры для предотвращения нарушений и в конечном смысле улучшить качество оказания медицинских услуг. Для нас гораздо важнее не выявлять правонарушение, а сделать так, чтобы оно не наступило».