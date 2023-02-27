2 марта состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Самарской области по подведению итогов работы за 2022 год. В работе коллегии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители правоохранительных, судебных и контрольно-надзорных органов Самарской области, а также структурных подразделений аппарата прокуратуры области, городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры.

Итоги работы ведомства по укреплению законности и правопорядка в 2022 году подвёл прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Оперативное реагирование органов прокуратуры региона на жалобы и другие сигналы населения позволило в минувшем году пресечь более 115 тыс. нарушений, добиться восстановления прав более 35 тыс. жителей губернии. Благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность по заработной плате перед работниками в размере 230 млн. рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 2,5 тыс. человек, к уголовной – 51 работодателя.

По итогам проведения надзорных мероприятий, инициированных прокуратурой, более 900 самарских семьей получили возмещение расходов на средства реабилитации детей в размере 55 млн. рублей. Содействие в обеспечении жильём оказано более 890 гражданам из числа детей-сирот.

На особом контроле и реализация национальных проектов. Выявлено почти 3,5 тыс. нарушений, большая часть которых – нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. Из 14 тыс. нарушений законов, которые прокуроры выявили и пресекли в деятельности жилищно-коммунального комплекса – многочисленные случаи неготовности объектов ЖКХ к отопительному сезону, необоснованного увеличения цен и низкое качество коммунальных услуг, проблемы в организации работы жилищной инспекции, профильных министерств.

Защита прав предпринимателей и снижение административного давления на бизнес также остаётся в зоне пристального внимания прокуроров. В минувшем году из ежегодного сводного плана проверок исключено 3,5 тыс. мероприятий, запланированных контролерами. Отказано в согласовании почти 70 % внеплановых проверок. Более 1 300 должностных лиц по итогам года привлечены к ответственности за нарушения прав предпринимателей.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Берижицкого и сотрудников ведомства за проведенную работу в непростом 2022 году, отметив помощь прокурорского корпуса в вопросах противодействия информационной войне, коррупции, содействие в разрешении проблем обманутых дольщиков, поддержку в обеспечении жильем детей-сирот. Глава региона нацелил всех на плодотворную работу: «Год текущий наверняка принесет нам новые задачи. Часть из них мы уже серьезным образом проанализировали и обсудили в начале года, но, безусловно, будут новые задачи, которые нам поставит Верховный главнокомандующий, Президент страны. Уверен, что командной работой всех государственных структур региона они будут успешно реализованы на территории Самарской области».

2 марта состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Самарской области по подведению итогов работы за 2022 годПредседатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников высоко оценил совместную работу в законотворческой деятельности, подчеркнув: «Вы каждодневно и ежечасно, в непрерывном режиме, проводите, без преувеличения, колоссальную работу по укреплению законности, общественного правопорядка, защите прав и свобод граждан. Хочу особо отметить взаимодействие Прокуратуры Самарской области и Самарской Губернской Думы в законотворческой деятельности. Важно подчеркнуть, что прокуратура участвует в разработке практически каждого областного закона. Только в 2022 году прокурором области в Губернскую Думу внесено 4 областных законопроекта, все они приняты. Всего за последние годы от вас поступило около 30 законопроектов. И я от имени депутатов Самарской Губернской Думы выражаю вам глубокую благодарность за плодотворную совместную законотворческую деятельность!».

По итогам заседания коллегии определены задачи, а также комплекс мер, направленных на совершенствование организации прокурорского надзора.