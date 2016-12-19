Как сообщает Газета.ру , в рамках доследственной проверки, проводимой УМВД Тольятти в отношении одного из подрядчиков ОАО «Тольяттиазот», был проведен осмотр помещения, арендуемого данным подрядчиком на территории предприятия.

Данная ситуация не оказала и не оказывает влияния на деятельность предприятия, уточняет пресс-служба завода.

В настоящий момент «Тольяттиазот» оказывает содействие и всестороннюю поддержку правоохранительным органам.

«Тольяттиазот» — единственное в мире химическое предприятие, способное производить ежегодно около 3-х миллионов тонн аммиака.

Базовое предприятие для компании — крупнейший в мире производитель аммиака ОАО «Тольяттиазот» (Тольятти, Самарская область). Основной вид деятельности — выпуск минеральных удобрений: аммиака, карбамида и КФК. На основной производственной площадке компании трудится свыше 4 тысяч человек.