Потребительские цены в сентябре снизились на 0,1%, а годовая инфляция замедлилась до 3,0% с 3,3% в августе. Существенное влияние на общую динамику цен по-прежнему оказывает значительное удешевление плодоовощной продукции, благодаря которому продовольственная инфляция по итогам месяца опустилась сразу на 0,6 п.п. до 2,0% г/г. Данные сентябрьских опросов зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения на год вперед по сравнению с августом на 0,1 п.п. до 9,6%. Это может стать причиной сохранения ключевой ставки на уровне 8,5% в октябре, хотя ее снижение на 25 б.п. также является вероятным сценарием.

Дешевеющая плодоовощная продукция стала основной причиной первой за последние 20 лет дефляции в сентябре

Согласно вчерашним данным Росстата, потребительские цены продолжили снижаться второй месяц подряд, что нетипично для современной России: последний раз такое происходило в августе-сентябре 1997 г. Месячная дефляция составила 0,1% после 0,5% в августе, а инфляция в годовом выражении опустилась с 3,3% до 3,0%, обновив исторические минимумы. Отметим, что на этот раз показатель инфляции совпал с предварительными оценками, сделанными на основе недельных изменений потребительских цен, и не вышел за рамки консенсус-прогнозов (3,0-3,1%).

Существенное влияние на общую динамику цен по-прежнему оказывает значительное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на лук в сентябре снизились на 21,7%, картофель – на 18,9%, морковь – на 18,4%, капусту белокочанную, свеклу, виноград, яблоки – на 7,8-16,6%, а среднее падение цен на товары данной группы составило 6,9%. И хотя цены на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции не изменились, в целом в сентябре они подешевели на 0,7%.

В результате продовольственная инфляция в годовом выражении по итогам месяца опустилась сразу на 0,6 п.п. до 2,0%. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары составили 3,1%, на услуги – 4,2% против 3,4% и 4,1% в августе соответственно. Базовый индекс потребительских цен в сентябре снизился сопоставимыми с ИПЦ темпами, опустившись до 102,8 со 103,0 в августе, 103,3 в июле и 103,5 в июне.

Полагаем, что по мере ослабления влияния нового урожая на динамику цен она вскоре сменит направление, и годовые темпы инфляции в ближайшие месяцы начнут постепенно приближаться к цели ЦБ РФ 4%. Вместе с тем, в условиях сохранения умеренно-жесткого подхода регулятора к денежно-кредитной политике и при отсутствии внешних шоков инфляция вполне будет способна оставаться ниже 4% до сентября следующего года.

Население пока не готово поверить в инфляцию вблизи 4%

Медианное значение инфляционных ожиданий населения на год вперед, полученное на основе опросов инФОМ в сентябре, практически не изменилось по сравнением с уровнем августа (9,5%) и составило 9,6%. Таким образом, разрыв между фактическими и ожидаемыми показателями инфляции вырос с 6,2 до 6,6 п.п., что может заставить регулятор проявить дополнительную осторожность при решении по ставке на ближайшем заседании 27 октября. С другой стороны, закрепление инфляционных ожиданий населения на минимальных исторических уровнях после их снижения сразу на 1,2 п.п. в августе можно трактовать и как позитивное событие.

Кроме того, оценки инфляционных ожиданий, сделанные Банком России на основе ответов на качественные вопросы относительно роста цен в следующем году, снизились до 2,8% против 3,2% в предыдущем месяце. В комментариях к обзору «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» также отмечается, что происходящее улучшение потребительских настроений и оценок материального положения граждан является естественным процессом в условиях улучшения экономической ситуации и не несет инфляционных рисков.

На наш взгляд, пока годовая инфляция не отклонится вниз от цели ЦБ РФ более чем на 1 п.п., при принятии решений по денежно-кредитной политике он будет продолжать фокусироваться на инфляционных рисках.

Соответственно, поскольку инфляционные ожидания населения пока продолжают демонстрировать инерционность, то регулятор может подождать со снижением ключевой ставки до опорного заседания в декабре, несмотря на замедление темпов фактической инфляции. Если же представители регулятора просигнализируют о намерении снизить ключевую ставку уже в октябре, то с очень высокой вероятностью в качестве шага будет выбрана величина 25 б.п., а не 50 б.п.

ПАО «Промсвязьбанк»

PSB Research

114115, Москва, Дербеневская набережная, д.7, стр.22

e-mail: RD@psbank.ru

Bloomberg: PSBF

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru

Контакты для прессы в Промсвязьбанке:

Press-center@psbank.ru, +7 (495) 787 67 17

