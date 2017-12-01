Промсвязьбанк запустил выдачу электронных банковских гарантий участникам Госзаказа2017-11-29 20:17
Промсвязьбанк запустил новый банковский продукт «Электронная банковская гарантия». Тестирование продукта началось в мае 2017 года, и уже к концу октября объем выдач составил 2,7 млрд рублей.
Электронная банковская гарантия выдается на сумму до 50 млн рублей на срок до 26 месяцев по ставке от 3% годовых. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, клиенту необходимо иметь опыт успешного исполнения хотя бы одного контракта, заключенного в рамках Федеральных законов №44-ФЗ, №223-ФЗ и №185-ФЗ. На этих условиях Промсвязьбанк готов предоставить гарантии на участие в тендере (тендерные гарантии), а также гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса.
Продукт доступен клиентам с объемом годовой выручки до 4,5 млрд рублей и реализуется как через клиентских менеджеров банка и собственный электронный сервис банковских гарантий, так и посредством официальных онлайн-сервисов партнеров Банка – ГосОблако, Тендерленд Финанс, BankON.
«Современные тренды развития банковской сферы основаны на процессах диджитализации. Перевод таких традиционных банковских услуг, как выдача кредитов и предоставление гарантий в онлайн-формате позволяет нашим клиентам не тратить время на оформление большого количества документов и посещение офиса, что особенно важно в сфере исполнения государственного заказа», – отметил Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
© 443000.ru