27 января, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное сокращению расходов на государственное и муниципальное управление. В совещании приняли участие: первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области А.П.Нефедов, вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Д.Е.Овчинников, председатель Самарской губернской думы В.Ф.Сазонов, первый заместитель председателя Самарской губернской думы, секретарь Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Е.И.Кузьмичева, областные министры, главы городов и районов, руководители законодательных органов муниципальной власти и председатели общественных советов.

В ходе своего выступления глава региона подчеркнул, что непростая ситуация в экономике требует кардинального пересмотра подхода к бюджетным расходам. По инициативе главы региона принят целый ряд мер, направленных на сокращение расходов бюджета всех уровней.

Соответствующие задачи были поставлены еще в конце прошлого года в Послании Губернатора: «Многие в госструктурах так и не поняли, что живое дело, результат, важнее любых придуманных инструкций и параграфов… С такими подходами давно пора заканчивать. И самый эффективный метод – это сокращение аппарата, который по мере роста просто перестает воспринимать внешний мир и работает сам на себя… К январской сессии губернской думы у нас должно быть по всем ведомствам подготовлено предложение по сокращению расходов, в том числе сокращению заработной платы. Мы уже предварительно в бюджет заложили, кроме заработной платы, примерно на 15-17% снижение иных расходов на управление».

Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных социально-экономических задач, стоящих перед Самарской областью. В первую очередь – на оказание адресной социальной поддержки наиболее нуждающимся категориям: многодетным семьям, детям-сиротам, семьям с доходом ниже прожиточного минимума и др.

Администрацией Губернатора Самарской области по поручению главы региона подготовлен пакет предложений по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление.

Предлагаемый размер экономии расходов на государственное управление составит не менее 1 млрд. рублей.

Перечень мероприятий по сокращению расходов на госуправление состоит из 17 мероприятий, среди которых: – сокращение фонда оплаты труда в областных органах власти на 10%; – сокращение расходов на содержание региональных госучреждений на 15%; – сокращение вакансий; – сокращение расходов на транспортное обеспечение (34 автомобиля из правительственного автопарка будут проданы).

Также будет оптимизирована система органов исполнительной власти Самарской области. Например, государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники будет присоединена к министерству сельского хозяйства и продовольствия. Будет ликвидирован ряд госучреждений, в том числе Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Это позволит сократить порядка 70 единиц.

Это лишь некоторые из мероприятий. Кроме того, на этом работа по сокращению расходов на госуправление не завершается. В перспективе планируется продолжить работу по изысканию резервов в каждом органе исполнительной власти Самарской области с целью сокращения расходов на госуправление. В частности, будет проведен аудит расходов на закупку и обслуживание информационных систем органами власти и подведомственными учреждениями и по итогам аудита будут подготовлены предложения по оптимизации соответствующих затрат.

Расходы на муниципальное управление в Самарской области в сравнении с 2016 годом должны быть уменьшены более чем на 1,8 млрд. рублей. Это будет достигнуто за счет сокращения численности, в том числе имеющихся вакансий, сокращения фонда оплаты труда, а также оптимизации иных расходов на содержание муниципального управления. Максимальный объем расходов на муниципальное управление на 2017 год будет доведен до каждого муниципального образования индивидуально. Муниципалитеты должны представить планы по сокращению расходов уже до 6 февраля текущего года.

Еще в конце 2015 года Администрацией Губернатора до муниципальных образований доводились рекомендованные размеры расходов на содержание органов местного самоуправления. Отдельные муниципалитеты запланировали в 2017 году расходы не выше рекомендованных размеров. Это городские округа Тольятти, Отрадный, Октябрьск, Похвистнево; муниципальные районы Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский. Остальным муниципальным образованиям поручено дополнительно сократить расходы на содержание органов местного самоуправления до необходимых размеров. Эта мера позволит сэкономить более полумиллиарда рублей.

Также Губернатором поставлена задача сократить расходы на содержание муниципальных учреждений не менее чем на 15% – за исключением учреждений в сфере образования, культуры, спорта и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Экономия от сокращения этих расходов должна составить почти 700 млн. рублей.

На совещании отдельно был отмечен городской округ Самара. В 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд. рублей. Кроме того, расходы на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, составили почти 400 млн. рублей. Хотя ранее в эти учреждения переводились муниципальные служащие, расходы на муниципальное управление не изменились.

В настоящее время администрации Самары поставлена задача сократить расходы на муниципальное управление до 1,2 млрд. рублей. Расходы на иные учреждения г.о.Самара (без учреждений в сфере образования, культуры, спорта и МФЦ) должны сократиться на 15%.

Таким образом, в целом по Самарской области сокращение расходов на государственное и муниципальное управление составит более 2,8 млрд. рублей.

Н.И.Меркушкин: «Перед нами стоят серьезные задачи и большая ответственность. Сейчас другие времена, и если мы не сможем сами себя изменить, пересмотреть подход ко многим вещам, адаптироваться к новым условиям, то в итоге окажемся на обочине. Хочу всех предупредить: если вы не сделаете серьезные выводы, то разговор у нас будет уже совсем на другую тему».