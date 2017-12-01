Проблема дольщиков находится в зоне особого внимания на федеральном уровне: «Президент страны дал соответствующие поручения всем службам, министерствам, Государственной думе, Совету Федерации. Сегодня по этому вопросу работают во многих регионах, концентрируют свои усилия, чтобы справиться с этой важнейшей проблемой для тысяч россиян», – отметил глава Самарской области, член Президиума Генсовета Партии «ЕДИНАЯ РССИЯ» Дмитрий Азаров на совещании с участниками долевого строительства 23 ноября.

Рабочая группа Президиума Генсовета Партии по защите прав дольщиков предлагает упростить процедуру вхождения в реестр обманутых дольщиков. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый зам. председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

До конца года будут утверждены изменения в 560 Приказ Минстроя Россия, который устанавливает критерии признания участника долевого строительства пострадавшим от действий застройщика.

«Мы предлагаем закрепить норму, согласно которой меры поддержки и содействия в восстановлении нарушенных прав обманутых дольщиков будут разрабатываться на основании реестров. С этой целью нужно конкретизировать понятия «проблемный объект», «пострадавший гражданин». В реестр должны включаться все «застывшие» объекты долевого строительства, независимо от стадии банкротства застройщика. Это позволит вести более точный и полный учет случаев нарушений в сфере долевого строительства», – заявил Сидякин.

Он напомнил, что на контроле рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков на сегодняшний день находятся 936 объектов. «Это, по нашим оценкам, около 130 тысяч пострадавших. Мы ожидаем, что около 140 проблемных объектов будут достроены до конца года. Партия делает максимально возможное для решения проблемы обманутых дольщиков. Необходимо не сбавлять этот темп», – подчеркнул Сидякин, отметив, что за 10 лет работы почти 200 тысяч человек получили жилье.

Согласно реестру обманутых дольщиков, в Самарской области их 3371 человек, без учета всех членов семей.

«Действительно, всплывают разные данные о количестве обманутых дольщиков – нет объективной картины по стране. Существует несколько причин. Дело в том, что многие дольщики сами не включатся в реестр, потому что он не дает никаких дополнительных гражданских прав. В этой связи у нас есть предложение установить меры поддержки, предложив органам власти распространять в первую очередь на граждан, включенных в реестр. Это будет мотивировать граждан включиться в реестр», – считает Александр Сидякин.

Другая ситуация, когда органы власти отказывают во включении в реестр объектов в связи с нарушениями проектной документации. «Это возможно по нескольким основаниям. Например, граждане признали право собственности в недостроенном объекте. Однако это не снимает проблемы дольщиков по отношению к неисполненным обязательствам со стороны застройщиков. Кроме того, дольщики не включаются в реестр в случае нарушения застройщиком проектной документации. Но и бывают отдельные отклонения от норм строительства, за которые несет ответственность застройщик. В этой связи мы предлагаем скорректировать в этой части приказ профильного ведомства», – пояснил Сидякин.

Третий случай, когда собственник успел застраховать недостроенный объект недвижимости. «Здесь необходима конкретизация, и рабочая группа Партии с таким предложением в Правительство РФ вышло. Таким образом, мы намерены максимально сократить случаи, по которым регионы смогут не включать дольщиков в реестр», – отметил он.

Представитель Минстроя РФ Ольга Корниенко отметила, что сформулированные рабочей группой предложения будут рассмотрены. «С большей частью из них мы согласимся. В частности, предложения по 403 приказу – то есть будут включены все объекты, признанные проблемными ранее», – пояснила она, добавив, что наличие хотя бы одного обманутого дольщика является достаточной причиной для признания объекта проблемным. «Именно поэтому мы перешли от учета обманутых дольщиков к учету проблемных объектов», – отметила она.