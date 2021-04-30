В пятницу, 30 апреля, на внеочередном заседании Думы городского округа Тольятти состоялось вступление в должность нового мэра – Николая Ренца. Избранного большинством депутатов главу города поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, что до вступления в новую должность заслуженный доктор РФ, депутат Самарской губернской Думы VI созыва Николай Ренц был главным врачом тольяттинской городской клинической больницы №5 – одного из крупнейших ковид-госпиталей губернии. Абсолютное большинство представителей всех фракций тольяттинского парламента – 28 депутатов – проголосовало «за» Николая Ренца, отметив, что он имеет не только колоссальный опыт в сфере медицины и управления учреждением здравоохранения, но и в законотворческой деятельности, решении вопросов, волнующих тольяттинцев. Глава региона поблагодарил депутатов за ответственное и консолидированное решение.

«В очень непростой ситуации, которая сложилась в городском округе, депутатский корпус взял на себя ответственность, проявил мудрость, консолидацию. Действуя сообща, я уверен, в интересах города, вы объединились в решении по избранию главы городского округа, – обратился Дмитрий Азаров к депутатам гордумы. – Рассчитываю, что то единение, которое складывается в Думе вокруг фигуры Николая Альфредовича Ренца, человека авторитетного, человека, которому доверяют жители Тольятти и которого уж точно знают все жители города, имеет очень хорошую перспективу. Перспективу развития городского округа Тольятти опережающими темпами».

Глава региона отметил, что Автоград для него имеет особое значение. Дмитрий Азаров хорошо знаком с проблемами Тольятти, прикладывает все усилия, чтобы город президентского внимания успешно развивался. И результаты этих усилий заметны тольяттинцам: в последние три года в городе активно строятся поликлиники, школы, детские сады, спортивные объекты, ремонтируются дороги, решаются многолетние, застарелые вопросы, такие, как реконструкция набережной в Автозаводском районе Тольятти.

«Вы видите, какая колоссальная поддержка оказывается сегодня городскому округу Тольятти – крупнейшему моногороду со стороны федеральной власти, лично Президента Владимира Владимировича Путина, насколько город находится в фокусе моего внимания, – отметил Губернатор. – По всем программам мы в первую очередь направляем средства сюда. Мы с вами вместе добились того, чтобы все мечты, связанные с программой празднования 50-летия выпуска первого автомобиля, даже не подкрепленные ранее финансированием, воплощались в жизнь. Так поступаем по всем обязательствам, не важно, кто их брал. Даже если это были когда-то прожекты, мы претворяем их в жизнь, настойчиво добиваемся финансирования и реализуем во имя и во благо всех жителей Тольятти».

Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на то, что многое сделано по реализации крупных проектов, для решения вопросов жителей конкретных дворов и домов, еще многое предстоит осуществить.

«Здесь крайне важно, чтобы депутатский корпус, администрация города не на словах, а на деле реализовывали принцип, о котором говорил Президент в своем Послании: в фокусе внимания – человек. Именно человекоцентричность должна стать основой государственного, регионального, муниципального управления, – акцентировал внимание Глава региона. – Я знаю, что многие депутаты Тольятти именно так и работают. Я хочу пожелать вам сохранить эту динамику конструктивной работы, чтобы та тенденция, которая наметилась в Думе Тольятти по объединению усилий разных политических фракций на благо развития своего города, только усиливалась. Именно так, сообща, мы и будем достигать результат».

Обращаясь к Николаю Ренцу, Дмитрий Азаров выразил надежду, что муниципальная власть под его руководством станет более открытой, выстроит диалог с горожанами, будет эффективно исполнять наказы тольяттинцев:

«Вы как никто другой чувствуете пульс города. Я знаю, что вы одной крови с Тольятти. Конечно, вам предстоит создать новую команду, которая будет работать на длительную перспективу. И здесь хочу пожелать вам успехов. Давайте послушаем коллег, предложения фракций, политических партий по кандидатам для работы в администрации. Давайте обратим внимание на тех людей, которые стоят в резерве, давайте оценивать в первую очередь энергию человека, его желание работать во имя и во благо тольяттинцев. Хочу пожелать успехов и процветания городскому округу Тольятти. Все, что от меня зависит, я для этого сделаю».

Приняв присягу, новый глава города отметил: «Мне хочется, чтобы в Тольятти было радостнее жить. Я настроен работать с полной отдачей».