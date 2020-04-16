«Опасность ядерной катастрофы в настоящее время выше, чем когда-либо во времена Холодной войны, – считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор. – Эта опасность заключается не в преднамеренном применении ядерного оружия, а в том, что война возможна из-за человеческой ошибки, системной ошибки, недопонимания или просчётов. Риски усиливаются новыми кибертехнологиями. Деградация стратегической стабильности в сочетании с распадом основных договоров по контролю над вооружениями происходит одновременно с накоплением кризисов и войн по всей планете, которые могут привести к неконтролируемой эскалации и рискам».

Эту позицию разделяют и другие эксперты Люксембургского форума. Так, директор Центра по изучению проблем нераспространения им. Дж.Мартина, профессор Монтерейского института международных исследований Уильям Поттер не исключает, что начало ядерного конфликта могут спровоцировать террористы, причём даже в том случае, если сами не располагают ядерным оружием. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на канале Люксембургского форума на YouTube.

«Я имею в виду случаи введения противника в заблуждение или обмана, как это случилось однажды на самом деле, в 1995 году, когда в Норвегии была запущена исследовательская ракета, – поясняет Уильям Поттер. – Российская система оперативного управления первоначально интерпретировала этот запуск как запуск баллистической ракеты с американской подводной лодки. Это была многоступенчатая ракета, запущенная в научных целях, но как минимум в течение короткого периода времени считалось, что это США по каким-то причинам запустили ракету. Довольно быстро российская система управления определила, что на самом деле США не производили запуск».

С полной версией интервью, где доктор Поттер также рассуждает о других важных аспектах международной безопасности и стабильности, контроле над вооружениями и нераспространении, взаимоотношениях России и США, ситуации вокруг Ирана и иных актуальных проблемах, можно ознакомиться на странице Люксембургского форума https://www.youtube.com/watch?v=h_2HUp8on4A

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума: – Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям. – Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.

На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Международного Люксембургского форума