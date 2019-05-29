В Алматы состоялся закрытый благотворительный ужин, организованный итальянским ювелирным Домом Damiani в поддержку фонда «Саби».

Компания участвовала в проектах фондов «Бобек», «Дара», «Асыл Бала». Для последнего в 2017-м году была создана лимитированная коллекция браслетов, средства от продажи которой пошли на развитие программы «Солнечный мир».

На мероприятии присутствовали учредители фонда «Саби» Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова, партнер Damiani в Казахстане Жанна Кан.

Вырученные средства (40 000 000 тенге) пойдут на развитие детской хирургии. Таким образом, это поможет решить одну из острейших медицинских проблем в РК – дефицит качественной оперативной помощи детям. Стоит отметить, что данное партнерство не единственный пример сотрудничества марки с фондом «Саби» Кенес Ракишева и Асель Тасмагамбетовой.

Специально на этот вечер прилетел вице-президент компании, Джорджио Дамиани. Хэдлайнерами стали Данэлия Тулешова и московская группа Zoloto. За настроение вечера отвечал ведущий Роман Александров.