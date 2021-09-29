27 сентября Республика Саха (Якутия) отметила День государственности. “Сегодня наша родная Якутия в сплочении многонационального народа уверенно идет по пути реализации крупнейших проектов практически во всех сферах жизни. Мы сохраняем лидирующие темпы экономического и социального развития на Дальнем Востоке”, – сообщил в своем поздравлении глава республики Айсен Николаев.

Вместе с тем, основа для развития – это экономика. Якутия – регион, богатый не только алмазами, но также нефтью и газом. А сегодняшняя конъюнктура цен на мировых рынках дает республике шанс серьезно нарастить доходы в бюджет.

Как пишет Российская газета , цены на природный газ на биржах ЕС в сентябре пробили психологическую отметку 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. А по состоянию на понедельник, 27 сентября, цена на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах стартовала с 853 долларов за 1 тыс. кубометров.

Будут доходы – будут и возможности для реализации крупных социальных, экономических, инфраструктурных проектов. Тем более, что в 2020 году впервые в истории Якутии доходы в бюджет от нефти и газа превысили поступления от добычи алмазов.

“Якутия – это новая нефтегазоносная провинция, которая открывает большие перспективы. Можно сказать, новая кладовая. Об этом хорошо сказал наш президент на форуме “Россия, вперед!”. Он призвал нефтяные компании и их партнеров идти в новые проекты и в новые регионы добычи”, – так в эфире российского телеканала охарактеризовала ситуацию Елена Корзун, генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций “Ассонефть”.

Богатые месторождения нефти и газа – это шанс для Якутии. Вместе с тем, этим шансом еще нужно уметь воспользоваться. Якутия – это регион со сложными климатическими и ландшафтными условиями, поэтому нужны серьезные капиталовложения и квалифицированный человеческий ресурс, чтобы использовать природный потенциал республики. Одна из независимых компаний, которая работает с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов в Якутии – это АО “РНГ”, входящая в EASTSIB HOLDING.

“РНГ” была создана в 2003 году как геологоразведочное предприятие. А к сегодняшнему дню выросла до уровня многопрофильной компании, которая создала прямо в тайге необходимую инфраструктуру – инженерные коммуникации, дорожную инфраструктуру, вахтовые городки, семь месторождений, где идет разработка залежей нефти и газа. В целом, по словам генерального директора “РНГ” Владимира Ракитина, компания инвестировала за минувшие годы около 1 млрд. долларов США. Миллиардные инвестиции и упорный труд дали свои плоды – начиная с 2019 года на основном месторождении стабильно пошла нефть.

В 2020 году “РНГ” была включена в список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, составленный минэнерго.

Сегодня “РНГ” вносит серьезный вклад в бюджет, социальную сферу, экономику и инфраструктуру Якутии. В 2021 году “РНГ” перечислила в бюджет налогов и обязательных платежей, а также выплат в пользу госкомпаний свыше 9 млрд. рублей, что в два раза превышает показатели прошлого года. Инвестиции в месторождения холдинга превысили 1 млрд. долларов. Запланированный объем инвестиций в 2021 году – 8 млрд. 873 млн. рублей на Восточных блоках Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, 2 млрд. 968 млн. рублей – на соседних участках.

При этом, в отношении Восточных блоков у “РНГ” масштабные планы – это строительство системы обратной закачки газа, 4 новых кустовых площадок, 25 нефтяных скважин, 2 горизонтальных газонагнетательных скважин, 12 гидрогеологических скважин.

При этом “РНГ” удалось добиться низкой себестоимости добычи нефти – если в среднем по России это примерно 3 тыс. 626 рублей за тонну, то у “РНГ” 2 тыс. 326 рублей за тонну. По словам генерального директора “РНГ” Владимира Ракитина, основные инвестиции в месторождение уже состоялись, поэтому основные затраты – это операционные расходы, которые у “РНГ” на уровне ниже среднего по отрасли.

Компания уделяет большое внимание внедрению современных технологических решений в области геологоразведки и разработки месторождений. Ключевая задача АО “РНГ” по этому направлению осталась неизменной – обеспечение прироста запасов углеводородов за счет применения передовых технологий, не влияющих на окружающую среду.

Кроме освоения труднодоступных месторождений, “РНГ” считает одной из своих главных задач вклад в социально-экономическое развитие Якутии.

Специфика Якутии – суровый климат, большие расстояния и сложный ландшафт. Поэтому транспортное сообщение в республике затруднено. “РНГ” делает серьезный вклад в строительство дорог и мостов. Для этого “РНГ” пришлось стать независимым транспортно-логистическим оператором, имеющим две базы – в городах Усть-Куте и Ленске.

В 2017 году “РНГ” построила Мост Дружбы – переезд через реку Тас-Юрях, соединивший федеральную автодорогу “Вилюй” и лицензионный участок Восточных блоков СБ НГКМ. В 2020 году компания своими силами возвела два моста на федеральной трассе “Вилюй”, которая свяжет Иркутскую область со столицей республики Якутском. Речь о мостах в Мирнинском и Сунтарском районах Якутии – мосте через реку Малая Ботуобуя и мостовом переходе через реку Сасар-Юрях.

При этом, когда понадобилось решить задачу доставки стройматериалов на место на расстояние 400 километров, “РНГ” организовала паромные переправы через три якутские реки.

Кроме того, “РНГ” инвестировала в сумме около 4 млн. долларов в асфальтирование якутских автодорог. Для Якутии нужно специальное асфальтовое покрытие, в “РНГ” решают эту задачу с помощью перемещаемого асфальтобетонного завода немецкой компании Benninghoven. В 2020 году “РНГ” выиграла конкурс на асфальтирование участка федеральной трассы “Вилюй” между Мирным и Ленском – эта трасса обеспечит Мирный круглогодичным сообщением со столицей республики Якутском.

Также “РНГ” активно ведет разведку запасов углеводородного сырья – в ноябре 2020 года было открыто перспективное газоконденсатное месторождение в пределах Мурбайского лицензионного участка в Ленском районе Якутии. Эксперты высоко оценивают потенциал данного участка и возможность включения объекта в ресурсную базу магистрального газопровода “Сила Сибири”. По данным первого оперативного подсчета, начальные запасы газа на новом месторождении в Западной Якутии составляют от 27 млрд кубометров.

В Мирнинском районе “РНГ” – один из крупнейших работодателей. Компания публично декларирует, что видит своей миссией создание карьерных и социальных лифтов для талантливой молодежи. “РНГ” удалось создать команду высококвалифицированных профессионалов. А в целом, как говорит директор по персоналу “РНГ” Оксана Гробовец, “перед нами стоит задача создать новую привлекательность Севера для работников”. Компания активно сотрудничает с властями Якутии в рамках программы “Местные кадры – в промышленность”. При этом для вахтовиков созданы все условия – и общежитие, и вагон-дома, и собственная столовая, и своя хлебопекарня, и спортзал с тренажерами, и баня.

Сегодня АО “РНГ” активно развивается. Ежегодно компания отгружает около 1 млн. тонн нефти в Юго-Восточную Азию. Только за период 2019 – 2020 гг. “РНГ” заплатила более 10 млрд. рублей налогов. В планах “РНГ” создать еще 2,5 тыс. новых рабочих мест в дополнение к 3 тыс. уже существующих.

В своем поздравлении ко Дню государственности глава Якутии Айсен Николаев сказал, что республика сохраняет лидирующие темпы развития. А это возможно только в том случае, если есть флагманы экономики, которые развиваются сами и делают вклад в развитие своего региона. Одна из таких компаний – это “РНГ”.