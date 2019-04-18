Ремонт участков дорог «картами» свыше 100 погонных метров в Самаре по итогам прошедшего 15 апреля аукциона выполнит ООО «СЕРВИС-ГАЗ-КОНСУЛЬТАНТ».

В течение 15-тидневного срока с организацией будет заключен муниципальный контракт. Ей предстоит привести в порядок 40 участков городских автодорог протяженностью 40, 1 км. Стоимость работ составит 373,36 млн рублей.

Аукционы на комплексный ремонт в Самаре по национальному проекту в случае соответствия заявок всем необходимым требованиям будут проведены 22 апреля. В рамках национального проекта в 2019 году в Самаре планируется комплексно отремонтировать восемь дорог в районе Крымской площади, а также участки улиц Победы и Стара-Загора.

Торги на ремонт региональных автомобильных дорог будут проведены 29 апреля, 6 и 13 мая, на ремонт дорог в городском округе Тольятти – 13 мая.

Напоминаем, что на заседании федерального проектного комитета нацпроекта всем субъектам была поставлена задача в срок до 15 апреля завершить подготовку всех конкурсных документов и объявить торги, а также обеспечить 100%-ную контрактацию заявленных объемов работ до 31 мая.

В 2019 году согласно требованиям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 10% контрактов будут заключены на трехлетний период, в течение которого подрядная организация помимо ремонта дороги примет на себя обязательства по ее содержанию. К 2024 году доля контрактов «жизненного цикла» должна достичь до 70%.

Трехлетний цикл обслуживания в 2019 году будет введен на двух автодорогах в Самаре (участки улиц Победы и Стара-Загоры), семи участках автодорог в Тольятти, двух участках региональных дорог.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.

С перечнем автомобильных дорог нацпроекта можно ознакомиться на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области -http://mintrans.samregion.ru/programms_and_projects/BKD/.