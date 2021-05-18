Комментируя отчет Правительства РФ за 2020 год, который сегодня в нижней палате федерального парламента представил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов отметил, что пандемийный год мобилизовал все ветви власти и государственные институты для создания эффективного щита против социальных и экономических последствий эпидемии коронавируса.

По словам депутата, 2020 год потребовал от государства и от граждан взаимных ответственных действий: граждане должны ответственно соблюдать все правила поведения при пандемии, а государство – экстренно и эффективно поддерживать людей, чутко и немедленно реагируя на все их проблемы.

- Приоритеты государственной политики, установленные в январе 2020 года Посланием Президента России Федеральному Собранию, остались незыблемыми, однако их исполнение было значительно осложнено влиянием пандемии. Тем не менее важно, что расширение программ социальной поддержки, в первую очередь, семей с детьми, развитие предпринимательской инициативы и инновационных технологий как основы современной эффективной экономики России, новые механизмы стимулирования региональной политики – все эти векторы были удержаны, темпы соблюдены. При этом пандемия стряхнула с каждого действия, с каждой программы, с каждого решения, с каждой директивы все ненужное, формальное, нежизнеспособное, невостребованное. Обострились ранее дремлющие проблемы, открылись недостатки многих протоптанных путей, которые в условиях пандемии оказались непроходимыми, обнаружились прежде неявные недостатки бюджетной дисциплины. И наоборот – выявились скрытые резервы, были заложены новые эффективные современные векторы социальной поддержки граждан, действенные программы помощи бизнесу, повысилось качество контроля за реализацией принимаемых решений, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что при всех трудностях правительству РФ удалось вывести страну из пандемийного кризиса, максимально защитить здоровье граждан, уберечь от трагических сценариев развития эпидемии, развернувшихся в ряде зарубежных стран. – На поддержку граждан в 2020 году была направлена беспрецедентная сумма – почти 2,5 трлн рублей. Огромные усилия были предприняты в сфере здравоохранения для того, чтобы в кратчайшие сроки развернуть обновленную систему медицинской помощи, адекватную мощности пандемии. Здесь хочу отметить, что важнейшую положительную роль в национальной стратегии борьбы с коронавирусом сыграл вовремя установленный санитарный пограничный щит. Регионы, получив из рук правительства дополнительные полномочия, смогли оперативно славировать в сложной ситуации, избежав излишних ограничений и в то же время приняв необходимые меры для защиты здоровья граждан и поддержки региональной экономики. Благодаря комплексу этих действий правительство добилось успешного результата – распространение коронавируса заметно снизилось, а реализация плана восстановления экономики после пандемийного кризиса уже приносит очевидные плоды, – уверен Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что безусловная заслуга правительства – сохранение устойчивости экономики и работоспособности системы здравоохранения.

- Все меры, принятые правительством в минувшем году на фоне борьбы с коронавирусом, доказали свою эффективность и востребованность у населения. Сегодня мы имеем обновляющуюся экономику, которая теперь работает с учетом новых механизмов. Так, появились новые тренды на рынке труда, например, растущее число удаленных рабочих мест, активное применение дистанционных технологий в системе образования, новые дистанционные управленческие и кадровые технологии, рост числа официально зарегистрированных самозанятых. Яркой иллюстрацией положительных тенденций здесь может стать, например, то, что за счет государственной поддержки сферы IT объем отечественных сервисов программного обеспечения вырос более чем в полтора раза. Очень крупным прорывом стала обновленная система предоставления госуслуг, в том числе социальных льгот. Теперь большинство из них доступны удаленно. Активно развивается система, когда социальная поддержка предоставляется не в заявительном порядке, а автоматически, по уже учтенному государством праву гражданина, то есть без сбора справок. Необходимо также отметить успешные действия правительства по стимулированию собственного производства, импортозамещению и сдерживанию роста цен. Также нельзя не упомянуть новый хозяйственный подход государства к решению экологических проблем, в первую очередь мусорную реформу, которая должна привести к тому, чтобы утилизация отходов стала эффективным ресурсом экономики, а не бескомпромиссным методом причинения вреда окружающей среде, – подчеркнул Михаил Романов.

Резюмируя, депутат выразил мнение, что в совокупности с успехами системы здравоохранения, страна обрела устойчивый резерв для дальнейшего сопротивления пандемии, по какому бы сценарию ни разворачивались события.

- Пока говорить о полном восстановлении рано, но то, что сделало правительство за год, дает основания говорить о том, что страна уверенно преодолеет новые вызовы эпидемии, если они появятся. Сейчас важно сконцентрироваться на продолжении вакцинации для формирования коллективного иммунитета. Это позволит окончательного снять ковидные ограничения, не допустить новый локдаун, успешно преодолеть постпандемийный кризис и продолжить работу для дальнейшего развития экономики, – сказал Михаил Романов.