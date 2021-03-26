Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил россиян с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин, Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов и председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

В обращении подчеркивается историческое значение этого события для России и для жителей полуострова.

«Решение было принято благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на всенародном референдуме. Россия восстановила свои исторические границы на южном побережье Черноморья, а Крым в составе Российской Федерации обрел новое будущее. Построен Керченский мост, восстановлена транспортная, социальная и курортная инфраструктура полуострова, очевидны экономические успехи региона», – подчеркивается в обращении Михаила Романова.

Парламентарий отметил, что семь лет назад жители полуострова доказали всему миру силу крымского характера и волю в стремлении воссоединиться со своей исторической Родиной.

«Седьмая годовщина «Крымской весны» – это срок, который позволяет нам оценить произошедшие в Крыму перемены и сделать выводы о правильно выбранном его жителями курсе: жить одной судьбой с Россией, преодолевать сообща трудности и добиваться новых свершений. «Крымская весна» навсегда останется в мировой истории, в сердцах и памяти всех россиян. Пусть день воссоединения Крыма с Россией всегда напоминает потомкам о том, что наша сила – в единстве и сплоченности, которые вдохновляют нас на новые свершения во благо общей Родины», – подчеркивается в обращении.

Михаил Романов также отметил, что Россия для каждого ее гражданина вне зависимости от места жительства – это единое культурное пространство, общие корни, общая история, общие победы.

«Санкт-Петербург, который я представляю в Государственной Думе, давно сотрудничает с Республикой Крым и городом Севастополем по ряду важных направлений, и за несколько последних лет это взаимодействие получило новый импульс к развитию. Уверен, что деловые и дружеские связи трех субъектов будут успешными и в дальнейшем», – подчеркнул депутат.

Михаил Романов пожелал всем гражданам России, в том числе крымчанам, мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых свершений и процветания.

«Залог успешного движения вперед – в единстве и сплоченности перед лицом новых вызовов и угроз сложного современного мира, честном труде и любви к Родине. Пусть мужество, сила духа и стойкость, которые жители нашей страны продемонстрировали «Крымской весной», и дальше способствуют единению и солидарности россиян на фоне непростой международной обстановки! Убежден, что принятая поправка в Конституцию Российской Федерации о нерушимости границ страны и запрете на отчуждение ее территорий, навсегда закроет вопрос о статусе Севастополя и Крыма. Пусть День «Крымской весны» всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле. Желаю всем здоровья, отличного настроения, успехов и благополучия!» – говорится в обращении Михаила Романова.