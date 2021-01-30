Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал новые законодательные инициативы в сфере охраны здоровья граждан – продолжением работы по укреплению иммунитета россиян к болезням и к пропаганде запрещенных веществ.

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый социальный вычет — на физкультурно-оздоровительные услуги. Он будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами. В случае окончательного принятия закона такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список, который сформирует Минспорта. В пояснительной записке к документу говорится, что для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг – это копия договора и кассовый чек.

- Фактически это почти прямое финансирование государством физкультурно-оздоровительных занятий граждан, популяризация здорового образа жизни, способствующего укреплению иммунитета человека. Закон о налоговом вычета на оплату физкультурно-оздоровительных услуг начнет действовать за пределами сложной эпидемической ситуации, в январе 2022 года. Мы все надеемся, что через год коронавирус перестанет нам угрожать, тем не менее, необходимо системно стимулировать массовый спорт, повышая его доступность, в том числе, – доступность услуг коммерческих фитнес-комплексов, бассейнов и катков, – сказал Михаил Романов.

Также парламентарий назвал значимым для сохранения здоровья граждан законопроект, устанавливающий ответственность за незаконную рекламу закиси азота. Михаил Романов является одним из соавторов принятой в третьем чтении инициативы. Согласно законопроекту, для граждан штраф составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юрлица – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. При этом рекламная продукция и оборудование будут компенсированы. Для предпринимателей и юрлиц предусмотрено также временное закрытие на месяц. Напомним, ранее ГД приняла закон, которым введен запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, сбыт и пропаганду употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях.

- Употребление закиси азота не в медицинских целях стало современным методом развлечения, которое опасно как для тех, кто глотнул веселящего газа, так и для тех, кто находится рядом. При разработке в том числе приняты во внимание несколько трагических случаев Санкт-Петербурге, когда виновниками массовых смертельных ДТП становились водители, находящиеся под действием закиси азота. Тогда ответственности за его употребления не было, и на, так называемых, барных улицах Северной столицы «шариками» торговали в открытую. Опасный товар можно было совершенно законно купить в Интернете или в ночном клубе. Сейчас многие эти сервисы тоже доступны. Причем, самое страшное, что продавцы закиси азота выдают свой товар за безвредный, сообщая, что «это безопасный очищенный газ, вызывающий при его вдыхании эйфорический эффект, который ценят любители яркого досуга, это отличный способ провести время с весельем и в хорошем настроении». Между тем, по данным медиков, употребление закиси азота провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, даже острую гипоксию и смерть. Установленные штрафы, на мой взгляд, являются, скорее профилактической, чем заградительной мерой. Не исключено, что, в случае необходимости и при проявлении невысокой эффективности данной нормы на практике, законодателю придется вернуться к этой теме и ужесточить штрафы, – сказал Михаил Романов.