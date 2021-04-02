Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал отчет Счетной палаты РФ одним из основных инструментов мониторинга эффективности бюджетосодержащих законов. В среду Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представил отчет о работе ведомства за 2020 год на пленарном заседании Государственной Думы. Согласно этому документу, Счетная палата России провела в 2020 году 334 проверки. Было выявлено 3 тыс. 698 нарушений в 2020 году на сумму 355 млрд рублей, из них более чем на 100 млрд рублей — по госзакупкам. 18 контрольных мероприятий состоялось по поручению Президента РФ, 22 — по поручению Совета Федерации и 21 — по поручению Государственной Думы. Ведомство провело 1 476 экспертиз нормативно-правовых актов. В 2021 году Счетная палата по поручениям Государственной Думы осуществит 37 мероприятий.

Комментируя выступление Алексея Кудрина, Михаил Романов отметил, что проверки СП дают ясную картину о расходовании бюджетных средств при реализации того или иного закона, в том числе эффективно выявляют уровень финансовой дисциплины федеральных и региональных ведомств, являющихся исполнителями национальных проектов и различных госпрограмм.

- Государственная Дума работает со Счетной палатой в тесном взаимодействии в режиме конструктивного диалога. При обсуждении того или иного законопроекта мы привлекаем экспертов СП для анализа финансовой составляющей будущего закона, рисков его применения с точки зрения бюджетной дисциплины, эффективности межведомственного взаимодействия в различных отраслях экономики, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий привел в пример пакет антиковидных экономических мер поддержки граждан и бизнеса, который Государственной Думе пришлось оперативно принимать год назад в связи с установлением антипандемийных ограничений.

- Адресный формат помощи стал гарантом соблюдения правоприменителями всех условий и требований, которые прописал в соответствующих нормативных актах законодатель. В результате граждане и предприятия оперативно получили помощь, которая помогла им без особых потерь пережить время ограничений, сохранить свой экономический статус, доход и рабочие места, – подчеркнул Михаил Романов.

Парламентарий также отметил, что финансовый, экономический и стратегический аудиты, которые проводит СП, эффективно уравновешивают популистские идеи, которые время от времени возникают при обсуждении законодательных инициатив.

- Именно Счетная палата становится шлагбаумом на пути невыполнимых с финансовой точки зрения законодательных инициатив. Опираясь на данные уже проведенных проверок, ведомство очень точно формулирует стереотипы финансового поведения тех или иных государственных структур и участников бюджетного процесса. Огромное влияние экспертиза Счетной палаты играет при работе по законодательному совершенствованию системы государственного заказа. Результаты проверок и аналитические отчеты СП позволяют эффективно и оперативно исправлять недостатки управления в различных сферах, восстанавливать финансовую дисциплину, модерировать межведомственный диалог, разрабатывать дорожные карты движения бюджетных средств при исполнении национальных проектов и различных государственных программ. И это поистине бесценная работа, так как от результатов реализации госпрограмм и нацпроектов напрямую зависит динамика роста качества жизни граждан, – подчеркнул Михаил Романов.