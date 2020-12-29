Депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил и передал подарки постояльцам социального дома в Колпино на улице Анисимова, д.4.

Социальный дом или отделение по обслуживанию лиц, проживающих в жилых помещениях специализированного социального жилого фонда, – многоквартирный дом для одиноких граждан пожилого возраста и одиноких супружеских пар из их числа, нуждающихся в улучшении жилищных условий и сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию. В доме работает круглосуточный диспетчерский пункт, позволяющий оперативно вызывать социальную или медицинскую помощь, получить услуги служб ЖКХ и др. Жильцы также пользуются библиотекой, кабинетом для занятий рукоделием, комнатой психологической разгрузки, медицинским кабинетом, залом отдыха, где до введения связанных с пандемией ограничений проводились различные занятия и культурно-развлекательные программы. Для постояльцев социального дома организованы и сейчас работают в формате онлайн различные хобби-секции.

Среди жильцов дома – 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Михаил Романов лично посетил их и тепло поздравил с Новым годом.

- Заканчивается Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию Великой Победы. Однако нет конца нашей благодарности и нашему глубокому уважению по отношению к поколению победителей. 2020 год принес и в этот дом тревоги и переживания, но я вижу, что его постояльцы сохраняют бодрость духа и активно готовятся к празднику. В преддверии Нового года жильцы дома украсили лестницы и коридоры новогодними украшениями и даже устроили соревнования – какой из этажей наряжен ярче. Это говорит о необычайной внутренней силе тех, кто, несмотря на все трудности и пожилой возраст, продолжает любить жизнь, заботиться друг о друге и об общем доме, – сказал Михаил Романов.

Ветераны поблагодарили парламентария за подарки и поздравления и выразили надежду на то, что пандемия вскоре прекратится, и в социальном доме возобновятся очные занятия кружков, домашние концерты и вечера.

Михаил Романов пожелал постояльцам дома здоровья, хорошего настроения и благополучия в новом году.