В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи – 2017» #ФорумСочи вице-губернатору – министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александру Владимировичу Кобенко вручен диплом победителя Национальной премии «РОСИНФРА» в номинации «Лучший образовательный проект».

Самарская область победила в номинации «Лучший образовательный проект», в рамках которой отмечен образовательный проект по тематике государственно-частного партнерства с наиболее насыщенной программой и профессиональным преподавательским составом.

В декабре 2016 года в Самарской области завершилась масштабная комплексная образовательно-консультационная программа в сфере государственно-частного и муниципально-частного партнерства, подготовленная Институтом развития ГЧП при поддержке федерального Центра ГЧП.

Программа проходила в течении 5 месяцев с июля по ноябрь 2016 года. Её участниками стали 101 человек, из которых 40 – представители органов местного самоуправления. В числе слушателей программы были глава городского поселения Безенчук и 7 заместителей глав муниципальных образований.

В рамках программы были рассмотрены 12 конкретных проектов, 8 из которых муниципального уровня. Это реконструкция Новокуйбышевского водоканала и объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных районов Безенчукский и Сергиевский, а также строительство полигона ТБО в Шигонском районе, школы в городском округе Чапаевск, бани в Большечерниговском районе и реконструкция исторического комплекса «Усадьба Самариных» в Приволжском районе.

На практических примерах рассмотрели и изучили процесс составления финансовой модели, матрицы рисков и этапов реализации проектов. Подготовленный презентационный материал по каждому проекту прошел стресс-тест, после чего концепции проектов были доработаны с учетом замечаний экспертов. Участниками программы получены уникальные компетенции и практические знания в сфере ГЧП / МЧП, подготовки технико-экономического обоснования и оценки целесообразности проекта.

Кобенко А.В.: «Реализация аналогичных проектов актуальна для каждого муниципального образования Самарской области. Поэтому в 2017 году при непосредственной координации министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и при содействии профильных министерств мы будем продолжать работу над данными проектами, определив их пилотными. Правительство области приложит максимум усилий, чтобы каждый проект был запущен, а для его реализации найден инвестор».

Также Самарская область наряду с Новосибирской и Пензенской областями вошла в тройку лидеров в номинации «Региональная инициатива».

Национальная премия «РОСИНФРА» учреждена Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в 2013 году с целью определения ключевых тенденций развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства в Российской Федерации.

Премия стимулирует формирование позитивного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности регионов, в которых представлены лучшие практики ГЧП-проектов, обеспечивает внимание органов власти, СМИ и общественности к профессиональным достижениям команд, занимающихся реализацией инфраструктурных проектов и проектов государственно-частного партнерства. Премия является наградой национального значения, признанной ведущими экспертами.