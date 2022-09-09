Российское военно-историческое общество (РВИО) этой осенью организует три международных форума «История для будущего», которые направлены на повышение интереса детей и молодежи к истории Отечества и воспитание патриотизма. В октябре и ноябре просветительские мероприятия состоятся в Светлогорске, Екатеринбурге и Самаре, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе РВИО.

«Российское военно-историческое общество продолжает реализацию просветительских программ, направленных на популяризацию истории России. 14 октября состоится форум „История для будущего. Русский Запад“ в Светлогорске, 26–27 октября — „История для будущего. Урал“ в Екатеринбурге, 8 ноября 2022 года в Самаре пройдет мероприятие „История для будущего. Информационный фронт“, — сообщили в военно-историческом обществе.

«История — фундамент, на котором основаны наши ценности: любовь к Родине, семья, традиция. Именно поэтому форум преследует цель акцентировать направленность в будущее и связь поколений, помочь в формировании устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада, а также поддержать критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве», — говорится в сообщении РВИО.

«Молодежь — это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее особенностей и уникальности опыта. Отрадно видеть, что подобного рода мероприятия не проходят незамеченными и привлекают внимание множества неравнодушных граждан, в том числе и молодых людей, ведь развитие информированности молодежи в сфере истории играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», — приводится цитата заместителя исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

С 2020 года Российским военно-историческим обществом проводится цикл просветительских мероприятий — международных форумов «История для будущего». Цель мероприятий — обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России. Гостями и спикерами форумов становятся ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения. Целевой аудиторией является молодое поколение россиян. Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятий.