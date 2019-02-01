Поверки начнутся с февраля 2019 года и будут проходить вплоть до 2021 года. Это первый комплексный аудит отрасли, который служба проведёт под руководством Светланы Радионовой.

Как сообщается на сайте https://travkin-mihail.livejournal.com/7748.html , в соответствии с пунктом «м» раздела 1 протокола заседания Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Владимир Путин поручил Росприроднадзору совместно с Ростехнадзором проверить все действующие проекты угледобычи на предмет строгого соответствия фактического состояния горных работ утвержденным проектным документам, включая выполнение обязательных природоохранных мероприятий.

Учитывая, что в ближайшее время в Управлении государственного геологического надзора Росприроднадзора должны произойти серьезные кадровые изменения и состав подразделения пополнится реальными горняками из Ростехнадзора, проверять угледобывающие компании Росприроднадзор будет «по-новому».

Как сообщается с особым вниманием наблюдать за надзорными мероприятиями в отношении ООО «Приморскуголь» и АО «Амурский уголь», шахты «Распадская», кемеровского ООО «Ресурс», ООО «Разрез «Березовский», УК «Разрез «Степной», разреза «Талдинский-Западный», шахтоуправления «Майское», разреза «Кийзасского», АО «Воркутауголь», УК «Межэгейуголь» и конечно же «Сибантрацита». Эти и другие недропользователи пройдут проверку во исполнение поручения Владимира Путина уже в этом году.