2,5 тысячи рабочих мест обеспечит волгоградскому региону возобновление производства первичного алюминия, а также создание новой анодной фабрики на предприятии «ВгАЗ-СУАЛ».

Сегодня на предприятии «ВгАЗ-СУАЛ» состоялась рабочая встреча представителей администрации региона, «РусГидро» и «РУСАЛа», в ходе которой стороны осмотрели производственную площадку и готовящиеся к запуску цеха. Итогом совещания стало подписание трехстороннего меморандума о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, генеральный директор «РУСАЛа» Владислав Соловьев и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов.

Губернатор Андрей Бочаров, генеральный директор «РУСАЛа» Владислав Соловьев и генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов по итогам рабочей встречи подписали меморандум о сотрудничестве, направленном на возобновление электролизного производства.

«Сегодня в Волгоградской области есть возможности для развития любого промышленного производства. Для этого необходимо желание собственников, помощь государства, и продукция должна отвечать самым высоким мировым стандартам. Мы не сомневаемся, что решения, которые мы сегодня приняли, позволят волгоградскому заводу стать базовым в алюминиевой промышленности России», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Важность подписанного соглашения в эксклюзивном интервью ИА «Волга-Каспий» оценил и первый заместитель генерального директора «РусГидро» Владимир Маркин: «В условиях антироссийских санкций нам необходимо делать всё, что бы, запускать новые производства, которые в свою очередь создадут новые рабочие места и безусловно пополнят налоговую базу. Подписанное соглашение уникально, прежде всего тем, что нам в кратчайшие сроки удалось достигнуть всех договоренностей. Хочу особо отметить губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова. Он взял на себя все переговоры по этому соглашению и оперативно провел все согласования».

Однако, не все в этой схеме так гладко, как кажется на первый взгляд. Николай Шульгинов подчеркнул, что меморандум не является юридически обязывающим документом: «Обязательным к исполнению будет инвестиционное соглашение, которое мы планируем подписать только в апреле. Инвестиционное соглашение заключается сроком на пять лет с возможностью его продления. В настоящее время идет доработка документов и уточнение всех деталей».

Как напоминает ИА «Волга-Каспий», электролизное производство на алюминиевом заводе было остановлено в 2013 году. Причиной консервации завода стала высокая стоимость электроэнергии. Сегодня на заводе восстанавливают законсервированные электролизные мощности и модернизируют литейное производство. Кроме того, создается цех по производству обожженых анодов. В результате должно открыться порядка 2,5 тысяч рабочих мест.