Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева с Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным. В ходе встречи Премьер-министр и глава Самарского региона обсудили социально-экономическую ситуацию в области, выполнение социальных обязательств, а также целый ряд вопросов, касающихся развития губернии.

Самарская область является лидером страны в федеральной программе по строительству новых школ. В прошлом году регион получил наибольший объем финансирования (почти 862 млн. рублей). Впервые за 20 лет в Самаре построено 3 новые школы. В планах на ближайшие годы – строительство еще 28 новых школ по всей области. Всего за этот период планируется капитально отремонтировать или построить 85 школьных зданий. Губернатор также рассказал Главе Правительства о завершении строительства школы на 1500 мест в микрорайоне Южный Город, которая откроется 1 сентября этого года.

В регионе активно решается задача по увеличению мест в детских садах (в течение последних 5 лет в области открыто более 30 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, построено и реконструировано 67 зданий). По словам Н.И.Меркушкина, в 2014 году проблема была практически решена (для детей от 3 до 7 лет), но из-за повышения рождаемости потребности в новых местах опять увеличивается. В связи с этим ежегодно строится по 9-10 новых детсадов. Такой режим строительства дошкольных учреждений планируется сохранить в ближайшие несколько лет.

Что касается жилищного строительства, то Самарский регион лидирует по выполнению федеральной программы «Жилье для российской семьи». На протяжении трех последних лет область опережает другие регионы по числу участников и по объему построенного жилья. Глава Самарского региона подчеркнул, что за последние 6 лет объемы жилищного строительства удвоились, а цена значительно снизилась – до 35-37 тыс. руб. за 1 кв. метр. При этом при поддержке региональных властей софинансируется инфраструктура новых микрорайонов: строятся новые детские сады, школы, спортивные объекты, дороги, благоустраивается территория.

В ходе встречи Председателя Правительства РФ и Губернатора Самарской области также обсуждался ряд других социально значимых вопросов. Среди них – дополнительная господдержка программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников «АвтоВАЗа».

Д.А.Медведев и Н.И.Меркушкин обсудили вопрос подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. В частности, привлечение средств федерального бюджета на строительство новых поликлиник. К сожалению, в Тольятти одной из серьезных проблем остается оказание высококвалифицированной медицинской помощи жителям Автозаводского района. В настоящее время прием больных ведется в помещении детского сада, где отсутствуют необходимые условия. В 2017 году за счёт средств областного бюджета в городском округе Тольятти начато строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, а также детской поликлиники на 500 посещений в смену. Для завершения строительства требуется федеральная поддержка. Глава российского Правительства поддержал просьбу самарского Губернатора и дал соответствующее поручение профильным Министерствам.

Также поддержка со стороны российского Правительства будет оказана в строительстве автомобильных дорог и благоустройстве Тольятти. Данные мероприятия предусмотрены Планом основных мероприятий по празднованию полувекового юбилея выпуска первого вазовского автомобиля. Так, в рамках Плана предусмотрено строительство и реконструкция ряда автомобильных дорог. Наиболее капиталоемкими являются реконструкция автодороги Тольятти–Ягодное и строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в Тольятти.

На встрече также обсуждались перспективы строительства завода по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне «Преображенка» (Тольятти). Проект на принципах государственно-частного партнерства планируется реализовать в 2018 году с участием госпредприятия «Экология». Оно обеспечивает обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение более половины образующихся на территории региона отходов производства и потребления.

Предметно был рассмотрен вопрос создания в Самаре научно-образовательного и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр». Этот масштабный проект рассматривается в качестве единой площадки взаимодействия научных школ, университетов, объектов инновационной инфраструктуры, крупных и средних промышленных компаний, стартапов, финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаний России. Здесь будут размещены R&D-центры российских и международных корпораций. Ключевым участником проекта является Самарский университет им.С.П.Королева, успешно реализующий программу повышения конкурентоспособности «5/100». В «Гагарин-центре» планируется создать мощный студенческий кампус, прежде всего, для магистратуры и аспирантуры Самарского университета, других вузов региона и страны в целом, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Д.А.Медведев поручил Вице-премьеру Д.О.Рогозину и Министру образования и науки РФ О.Ю.Васильевой поддержать реализацию проекта на принципах ГЧП.

Еще одной важной темой обсуждения стало строительство ключевых объектов дорожной инфраструктуры региона, в том числе Фрунзенского моста. Министерству транспорта РФ и Министерству финансов РФ было поручено найти источники финансирования, чтобы обеспечить строительство мостового перехода в соответствии с графиком.

Председатель Правительства также поинтересовался ходом реализации на территории Самарской области проекта партии «Единая «Россия» «Городская среда». Этот партийный проект, инициированный Президентом РФ, направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов страны и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. Губернатор отметил, что финансовые средства в размере 927 млн. рублей на реализацию проекта в Самарской области получены, уже ведутся активные работы на целом ряде объектов.