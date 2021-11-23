Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал принятый сегодня в первом чтении проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» мощным и современным инструментом достижения национальных целей.

Напомним, законопроект подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ.

По мнению Михаила Романова, документ формирует новую политическую культуру взаимодействия различных уровней и ветвей власти – от муниципального до федерального. Их тесное сотрудничество необходимо для эффективной реализации задач по достижению национальных целей. Так укрепляется управленческая вертикаль государства.

- При полном сохранении демократических традиций национальной государственной системы управления и, более того, при значительном расширении полномочий представительных органов власти ее общая вертикаль обретает большее единство. Это дает возможность более оперативного и масштабного маневрирования при принятии управленческих решений, более чуткого реагирования государственных институтов на современные вызовы, более эффективной реализации госпрограмм, направленных на достижение национальных целей, – считает Михаил Романов.

Парламентарий напомнил, что при первом столкновении с пандемией коронавируса вся система публичной власти смогла эффективно сработать, оперативно мобилизоваться и выступить единым фронтом против социально-экономических трудностей, вызванных длительным периодом нерабочих дней и перестройкой учреждений здравоохранения для спасения жизней граждан от коронавируса. По мнению Михаила Романова, это является хорошим примером эффективного взаимодействия всех ветвей и уровней власти, на достижение которого и направлен принятый в первом чтении законопроект.

- В этом процессе участвовали абсолютно все уровни управления: президент РФ определял общую политику, Правительство и Государственная Дума в сотрудничестве создавали новые правовые инструменты поддержки граждан и бизнеса во время локдауна, региональные власти принимали собственные, характерные для территорий и согласованные с местной эпидемической ситуацией меры. Наконец, муниципальные власти взяли на себя огромный пласт разъяснительной и волонтерской работы, которая сыграла значительную роль для многих граждан. Так, именно на региональные и муниципальные органы управления легла нагрузка по обеспечению школьников гаджетами для дистанционного обучения, по организации помощи медикам, по доставке продуктов нуждающимся, по развертыванию различных горячих линий и т.д., – напомнил Михаил Романов.

Являясь первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по контролю, парламентарий отметил, что законопроект модернизирует механизм ответственности органов публичной власти. Так, согласно документу, глава субъекта РФ может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор. В течение 5 лет после отрешения главы региона от должности президентом РФ такое лицо не может претендовать на эту должность ни в одном субъекте Российской Федерации. Кроме того, по аналогии с депутатами Государственной Думы и муниципальными депутатами, предлагается механизм ответственности для региональных депутатов в виде предупреждения, освобождения от должности в региональном парламенте. Также предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.

- Это современные и нужные решения. Дистант необходим не только школьникам, но и депутатам. В этой ситуации должна повышаться и ответственность, ведь от качества работы одного звена управленческой цепи зависит общий результат, которым в любом случае должен быть рост качества жизни граждан России. Законопроект укрепляет надзор за деятельностью органов государственной власти, и это в том числе будет означать расширение системы парламентского контроля, – сказал Михаил Романов.