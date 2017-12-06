Дмитрий Саблин: Что делают американские СМИ-иноагенты в думе и Совете Федерации?2017-12-06 08:45
Сопредседатель движения «Антимайдан», депутат Госдумы Дмитрий Саблин возмущен ситуацией с лишением журналистов телеканала RT America аккредитации в конгрессе США.
«Возникает вопрос: что тогда делают американские СМИ-иноагенты в думе и Совете Федерации? И эти люди говорят нам о свободе слова», — написал Саблин на своей странице в Facebook.
Как сообщил источник «РИА Новости» в ГД, нижняя палата сейчас прорабатывает меры в ответ на действия США против российских средств массовой информации. Не исключено, что они будут зеркальными и коснутся документов, регулирующих аккредитацию иностранных журналистов в России.
О том, что корреспонденты RT более не смогут освещать работу конгресса стало известно в ночь на четверг. Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США проголосовал за это единогласно 21 ноября из-за внесения телеканала в список иностранных агентов.
По данным сайта Антимайдан.ру, ранее власти США принудили RT зарегистрироваться в этом качестве по закону от 1938 года. При этом СМИ других государств, такие как британская корпорация «Би-би-си», французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle и даже китайский канал CCTV таким мерам не подвергались. Госдеп заявлял, что статус иноагента никак не повлияет на деятельность журналистов канала.
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