Сопредседатель движения «Антимайдан», депутат Госдумы Дмитрий Саблин возмущен ситуацией с лишением журналистов телеканала RT America аккредитации в конгрессе США.

«Возникает вопрос: что тогда делают американские СМИ-иноагенты в думе и Совете Федерации? И эти люди говорят нам о свободе слова», — написал Саблин на своей странице в Facebook.

Как сообщил источник «РИА Новости» в ГД, нижняя палата сейчас прорабатывает меры в ответ на действия США против российских средств массовой информации. Не исключено, что они будут зеркальными и коснутся документов, регулирующих аккредитацию иностранных журналистов в России.

О том, что корреспонденты RT более не смогут освещать работу конгресса стало известно в ночь на четверг. Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США проголосовал за это единогласно 21 ноября из-за внесения телеканала в список иностранных агентов.