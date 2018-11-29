Сегодня в Москве проходит съезд Общероссийского народного фронта. Это масштабное мероприятие, в котором принимают участие около 4 тыс. человек со всей страны – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные контролеры» из всех регионов России, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица Владимира Путина. В съезде Народного фронта примет участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Глава государства встретится с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступит перед всеми участниками мероприятия.

Самарская делегация из 27 активистов, членов регионального штаба, сопредседателей и участников «Молодежки ОНФ» также принимает участие в работе съезда

«Главная тема съезда – народный контроль за исполнением нового «майского указа» президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Президент поручил Народному фронту контролировать исполнение «майского суперуказа». В преддверие съезда мы в регионе провели обсуждения эффективных форматов народного контроля за выполнением «суперуказа» по приоритетным вопросам. За 5 лет накоплен серьезный опыт общественного контроля за тем, что реально меняется на местах, какие проблемы волнуют людей. Мы выработали конкретные предложениями, как контролировать новый «суперуказ», и готовы на съезде поделиться с коллегами из других регионов», – рассказал участник съезда, руководитель исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

На съезде выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который поблагодарил региональные исполкомы ОНФ за качественную работу, и отметил, что ресурсы Администрации Президента будут направлены на защиту активистов ОНФ от излишнего давления.

Основная часть мероприятия проходит в формате антиконференции, который не предусматривает традиционных выступлений в прениях и докладчиков. По итогам живого и свободного общения с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам, будет сформирована «дорожная карта» народного контроля по каждому из направлений. По итогам съезда будут выработаны те форматы и инструменты народного контроля по каждому из 12 направлений «майского указа», которые позволят выяснить, что важно конкретному человеку, как на качестве жизни реально отражаются предпринимаемые действия.

Еще один вопрос съезда – избрание нового состава Центрального штаба Движения. В новый состав Центрального штаба Народного фронта вновь вошел наш земляк Алексей Транцев, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев», который уже проявил себя активным участником Движения.

На съезде было представлено разработанное в ОНФ мобильное приложение «Народный контроль», которое позволит каждому пользователю проследить, как выполняется новый «майский указ» главы государства в регионах и как реализация национальных проектов влияет на качество жизни конкретного человека.

Отдельная площадка съезда посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ».

На съезде выступил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который поблагодарил региональные исполкомы ОНФ за качественную работу, и отметил, что ресурсы Администрации Президента будут направлены на защиту активистов ОНФ от излишнего давления.

В съезде Народного фронта примет участие президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. Глава государства встретится с новым составом Центрального штаба ОНФ, а также выступит перед всеми участниками мероприятия.