Чуть больше двух недель прошло со времени публикации первого поста в телеграм-канале «Мордодед» ( htps://t.me/mordoded ), а его уже успела обсудить вся самарская политтусовка. Авторы постов все еще неизвестны, но стремительно набирают популярность – канал за первые сутки стал самым читаемым в регионе, а сегодня только постоянных читателей уже больше 700.

На самом деле, посты смотрят намного чаще, но не все осмеливаются подписываться. Судя по количеству просмотров каждого из сообщений, чиновники Самарской администрации изучают выложенный компромат тайно. А почитать там действительно есть что – кроме типично безапелляционных инсайдов, авторы публикуют и первичные документы. Как пишет издание InterRight , непосвященному человеку разобраться в них сложно, да и незачем. Но журналисты и политологи области уже изучили схемы вывода денег в компании, принадлежащие сыну Меркушкина Александру и детальные взаимоотношения областной администрации с местными бизнесменами. Теперь их обсуждают в ЖЖ и фейсбуке, а скорее всего – и в кабинетах.

Авторы канала обещают, что публикация материалов обязательно приведет к осязаемым последствиям для губернатора и его ближайшего окружения. Будет ли это правдой, или «Мордодед» постепенно станет местом бессистемного слива регионального компромата – посмотрим.