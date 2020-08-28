Президент Международного Люксембургского форума, доктор Вячеслав Кантор выступил с заявлением по случаю 75-ой годовщины со дня бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и призвал все ведущие державы «восстановить заслон гонке вооружений и угрозе ядерной войны»

«В эти дни весь мир вспоминает трагедии двух японских городов – Хиросимы и Нагасаки, подвергшихся атомным бомбардировкам 6 и 9 августа 1945 года, – заявил Вячеслав Кантор в своём обращении. – Буквально за несколько минут города были сметены с лица Земли. Общее число жертв трагедии составило более 450 тыс. человек. Люди сгорели заживо, погибли под руинами, пали от последствий радиации. Выжившие продолжают умирать и в наше время. В наши дни от заболеваний, вызванных результатами ядерных взрывов, страдают почти что 200 тыс. человек».

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стало первым и пока последним применением ядерного оружия на Земле, напомнил Вячеслав Кантор. Однако сам ядерный потенциал многих стран с тех пор значительно вырос, во многом в годы холодной войны и гонки вооружений.

«Были накоплены ядерные потенциалы, в миллионы раз превосходившие разрушительную силу двух первых атомных бомб, поразивших два японских города, – отметил Вячеслав Кантор. – Историки постоянно спорят, почему эти потенциалы не были пущены в ход. Несомненно, однако, что огромный вклад в принятие этого «табу» человечеством внесло его потрясение свидетельствами ужасов Хиросимы и Нагасаки. Два города как будто стали жертвой, принесенной на алтарь предотвращения тотального уничтожения».

Но миропорядок и технологии стремительно меняются. Как отмечает Вячеслав Кантор, после атомной драмы 1945 года сменилось уже три поколения, и трагические картины прошлого стираются из памяти человечества. Ещё большей угрозой президент Люксембургского форума считает то, как обострилась в последние годы напряженность отношений между ведущими державами:

«Опять набирает обороты военное соперничество, система ядерного разоружения оказалась в глубоком кризисе. Угроза ядерной катастрофы, которая казалась немыслимой еще десять лет назад, снова осязаемо нависла над миром», – считает Вячеслав Кантор.

От лица всего Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, объединяющего 65 ведущих политиков и специалистов из 16 стран, Вячеслав Кантор в годовщину трагедии Хиросимы и Нагасаки призвал лидеров ведущие держав сделать всё возможное для того, чтобы сохранить систему ядерного контроля.

«В первую очередь, необходимо продлить срок действия Договора СНВ-3, объявить мораторий на развертывание ракет средней дальности, предотвратить возобновление ядерных испытаний и ратифицировать соответствующий договор. Нужно восстановить надежный заслон гонке вооружений и нарастанию угрозы ядерной войны», – заявил доктор Кантор.

«Будем чтить и блюсти мудрое обещание, высеченное на памятнике жертвам Хиросимы: «Спите спокойно, ошибка не повторится», – резюмировал Вячеслав Кантор.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

· Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2017 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет почти 30 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Брюсселе, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.

На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Международного Люксембургского форума