Депутат Государственной Думы РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в праздничном мероприятии в связи с Днем работника скорой медицинской помощи в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И.Джанелидзе. Вместе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым и директором НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Вадимом Мануковским Михаил Романов поздравил сотрудников одного из ведущих российских учреждений по оказанию экстренной медицинской помощи с профессиональным праздником и вручил им благодарности депутата Государственной Думы.

В этом году праздник отмечается впервые на государственном уровне. Он был учрежден всего год назад, а до этого являлся неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Инициативу о придании 28 апреля статуса официального Дня работника скорой медицинской помощи внес Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.

Поздравляя врачей, Михаил Романов отметил, что скорая помощь – это тяжелый и ответственный труд, когда врачи не могут дать волю собственной усталости, когда облегчение состояния одного больного быстро сменяется кризисом у другого.

- В прошлом году, когда мир столкнулся с коронавирусной инфекцией, врачи, и в первую очередь, работники скорой помощи, оказались лицом к лицу с опасной и коварной болезнью. Тысячи и тысячи горожан обязаны сотрудникам скорой своим счастливым выздоровлением. НИИ им.И.И.Джанелидзе оставался в этих условиях одним из нескольких учреждений в Санкт-Петербурге, которые не превратились в инфекционные больницы, а продолжили принимать пациентов по «скорой» с другими диагнозами, нуждающимися в экстренной помощи, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий рассказал, что сам помогал клинике в начале пандемии, когда врачи были не в достаточной степени обеспечены индивидуальными средствами защиты, и выразил уверенность, что партия «Единая Россия» добьется полноценного устойчивого снабжения медицинских работников всем необходимым, создания комфортных условий труда врачей, пополнения автопарка «Скорой помощи».

- Сегодня, когда День работников скорой медицинской помощи стал официальным праздником, каждый может поздравить и поблагодарить людей, которые круглосуточно несут вахту спасения жизни и здоровья, помогают нам, нашим родителям и детям. Прямо сейчас несколько сотен бригад “Скорой помощи” находятся на вызовах, спасая чьи-то жизни, и при этом находясь в зоне заражения, – сказал Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что сотрудники скорой помощи – мужественные люди, которые, рискуя собственным здоровьем, оказывают помощь зараженным, стойко выдерживают стресс и, оперативно принимая решения о лечении, спасают жизни. Врач скорой — специалист широкого профиля, который способен оказать помощь в экстренных случаях при резком или внезапном ухудшении здоровья человека. В наиболее серьезных ситуациях большую роль играют внимательность медика и способность принимать правильные, а главное, быстрые решения.

Парламентарий пожелал работникам НИИ им.И.И.Джанелидзе здоровья, профессиональных успехов, благополучия, мира и добра.