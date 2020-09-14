В каждом выпуске будут обсуждаться темы из общественно-политической сферы, экономики, бизнеса, культуры и спорта.

Первый герой программы — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью выйдет в четверг, 17 сентября. Тина Канделаки поговорила с главой российского МИДа о будущем Союзного государства, выборах президента США, взаимоотношениях между Россией и Западом, а также о ситуации с отравлением политика Алексея Навального.

«Специальный гость» будет выходить еженедельно по четвергам в 19:00 по московскому времени в прямом эфире и будет доступен зрителям из России на ютьюбе RTVI .

По словам генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, Канделаки одна из тех, кто умеет задавать вопросы, а ее гости — люди, способные эти вопросы решать.