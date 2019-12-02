Рабочие ТОАЗа провели новую акцию с целью привлечь внимание к беде крупнейшего производителя аммиака.

На этот раз жители Тольятти приехали в Москву и провели флешмоб, раздавая листовки у офиса «Уралхима». Россияне не призывали к агрессии и не выкрикивали лозунги, но все равно привлекли внимание прохожих, которые с удивлением узнали, почему стабильно работающий завод может быть закрыт, а десятки семей – останутся без работы.

Место проведения акции было выбрано не случайно: именно ООО «Уралхим» сотрудники ТОАЗа винят в рейдерском захвате. Обвинения серьёзные, но и ситуация – шокирующая. Миноритарный акционер посчитал, что недополучил прибыль и подал иск в суд. Сторона «Уралхима» обвиняет руководство тольяттинского завода в сговоре, но на самом деле продукцию предприятия честно продавали по цене, которая была указана в договоре. И единственная ошибка заводчан в том, что они не заглянули в будущее и не предсказали резкого роста цен на аммиак.

Расследование велось более пяти лет и сторона защиты неоднократно указывала на ошибки в процессе, но судьи не обращали на них никакого внимания, даже если обвинения шли вразрез с российским Уголовным кодексом.

О том, что произошло на заводе, как идут суды и почему «Уралхиму» выгодно отобрать предприятие, заводчане рассказывают на сайте сила-в-правде.рф. Именно такой лозунг напечатан на их футболках. Сотрудники ТОАЗа рассказали, что их случай в России – не единичный, в год происходит не менее 500 попыток рейдерского захвата предприятий, а в итоге – страдают люди, которые остаются без работы и средств к существованию. Если они громко не заявляют о своих проблемах – власть остается к ним глуха. Тольяттинцы призвали других пострадавших не молчать о своей проблеме и объединяться для ее решения.

Специалисты уже не первый раз проводят акции, готовы и дальше выходить на улицы, пока их не услышат чиновники и не обеспечат честное и беспристрастное расследование ситуации.