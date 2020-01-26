Новый руководитель Федерального Медико-Биологического агентства Вероника Скворцова с мая 2012 года по январь 2020 года возглавляла Министерство здравоохранения РФ.

Здоровье граждан на 60 процентов зависит от самих граждан, неоднократно повторяла Вероника Скворцова. И с 2012 года российское здравоохранение стало работать в первую очередь на предупреждение заболеваний и комплексную профилактику. При этом российское здравоохранение включает в себя бесплатное обеспечение не только первичной медико-санитарной помощью, но также лечение в стационарах и оказание специализированной и высокотехнологичной помощи.

По словам Главного внештатного трансплантолога Минздрава России, академика РАН Сергея Готье, «Вероника Игоревна Скворцова является ярким представителем российского медицинского сообщества и много сделала для модернизации здравоохранения страны, опираясь именно на научные достижения. Много ее идей было воплощено в жизнь, что способствовало планомерному повышению доступности медицинской помощи населению в виде высокотехнологичных прорывных программ».

Как уточняет Lenta.ru , в последние годы Минздрав уделял особое внимание развитию комплексной профилактики: созданию системы общественного здоровья и формированию здорового образа жизни, внедрению массовых профилактических осмотров и диспансеризации, расширению вакцинации. Это позволило снизить заболеваемость туберкулезом в 2 раза, а смертность от туберкулеза — в 3 раза; заболеваемость гриппом в 6 раз, а смертность от гриппа снизилась в десятки раз.

Сегодня в России ежегодно делается свыше 5 миллионов прививок. А за последние три года проведения масштабной вакцинации против гриппа было сделано 20,1 миллиона прививок. В 2019 году во время вакцинации от заболевания гриппом было привито более 33 миллионов человек, что составляет около 23 процентов населения страны, из них — 9 миллионов детей.

Успешность профилактических мероприятий, осуществляемых в России, неоднократно отмечалась Всемирной организацией здравоохранения и международным врачебным сообществом. По словам Оксаны Драпкиной, достижение исторического максимума продолжительности жизни и исторического минимума общей смертности следует считать неоспоримым фактом эффективности работы министерства здравоохранения под руководством Вероника Скворцовой.

Трехуровневая система здравоохранения, также внедренная в нашей стране Вероникой Скворцовой, в настоящее время получила широкое признание во всем мире и используется сейчас во многих странах. Она включает в себя первичную медико-санитарную помощь, межрегиональную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава России, академика РАН, генерального директора «НМИЦ Кардиологии» Сергея Бойцова, несмотря на большое количество проблем в отрасли первичного звена, Вероника Скворцова сумела не только разработать стратегию модернизации ПМСП, но и донести до президента значимость этой темы и убедить его выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Для оказания экстренной специализированной помощи при жизнеугрожающих состояниях поэтапно создан второй — межрайонный — уровень. На сегодняшний день работают более 1200 ангио-неврологических и кардиологических сосудистых центров, 1500 травмоцентров.

Третий уровень системы здравоохранения — это уже 836 головных региональных организаций. Его развитие привело к увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 5,3 раза при существенном расширении перечня диагностических и лечебных технологий. В том числе созданы почти 100 перинатальных центров, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40 процентов — это один из самых низких показателей в мире.