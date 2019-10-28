Минздрав России рассчитывает в течение двух-трех лет перейти от системы льготного лекарственного обеспечения к формату лекарственного страхования – или полного, или частичного возмещения стоимости лекарств государством.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, такой формат поможет существенно увеличить долю людей, которые смогут получать скидки на лекарства от государства, об этом сообщает ТАСС .

“Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и перехода на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем”, – сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио “Комсомольская правда” Тине Канделаки.

Ранее Скворцова сообщила, что главным условием для полноценного перехода на формат лекарственного страхования в стране является введение во всех регионах РФ цифровых систем по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов.