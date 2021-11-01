Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал законопроект о возможности получить цифровой полис обязательного медицинского страхования важным шагом на пути модернизации национальной системы здравоохранения и продолжения цифровизации государственных услуг.

Ранее на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации был одобрен проект закона, который дает возможность россиянам получать полис ОМС не на бумажном, а на цифровом носителе в виде штрих-кода. Более того, родителям теперь не придется отдельно оформлять полис для новорожденных, этой процедуры также смогут избежать лица, получившие российское гражданство: номер полиса ОМС вновь появившегося гражданина России в реестре застрахованных лиц будет появляться по факту права (рождения, гражданства). В то же время определяется, что полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. Закон может вступить в силу с 01 января 2022 года. На реализацию в том числе этих мероприятий Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заложил в 2022 году 3,3 млрд рублей. На эти средства, кроме того, планируется создать «цифровой профиль» каждого гражданина, где будут отражены сведения о его здоровье, диагнозах, обращениях в медицинские организации.

Михаил Романов напомнил, что сейчас гражданин РФ может получить один из двух полисов ОМС, оформленных по единому образцу от 2011 года – в виде бумажного документа либо в виде пластиковой карты с чипом. Последние до сих пор выдаются не во всех регионах. В Москве использование карт возможно с 2015 года. В Санкт-Петербурге с 2017 года. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Северной столицы централизовано ведет электронную запись в реестре полисов ОМС. С мая 2019 года по обновленным правилам ОМС предъявлять полис для получения медпомощи стало необязательно, если застрахованного можно «однозначно» идентифицировать в едином регистре застрахованных по паспорту.

- На сегодняшний день в нескольких десятках медицинских организациях Санкт-Петербурга при обращении не требуется предъявление бумажного полиса ОМС. Перечень таких медицинских организаций будет расширяться. Оформить электронный полис можно через портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или в МФЦ. Оформление такого полиса занимает 5-10 минут. При подаче документов необходим только паспорт гражданина Российской Федерации, – подчеркивает парламентарий.

Михаил Романов отметил, что предусмотренные законопроектом изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медицинской помощи.

- Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образца документа. Обладатель электронного полиса предъявляет его в медицинском учреждении, и представители больницы или поликлиники удостоверяют его право на получение медицинских услуг за счет фонда ОМС. Это удобный цифровой метод хранения информации о пациенте, который сделает обращение за медицинскими услугами более комфортным и оперативным. Если гражданину потребуется срочная медицинская помощь вне дома, цифровой полис ОМС в смартфоне обеспечит ему бесплатные медицинские услуги. Ведь большинство из нас не носят бумажные полисы с собой, чаще всего они хранятся дома, – отметил Михаил Романов.

Парламентарий также обратил внимание, что для запуска новой системы предполагается переход участников системы ОМС (фондов, страховых медицинских организаций) на централизованную реестровую модель учета застрахованных лиц в Государственной информационной системе ОМС. Для этого территориальные фонды до 1 января 2022 года должны проверить достоверность, полноту и актуальность сведений в региональных сегментах единого регистра застрахованных лиц и передать эти данные в ведение ФФОМС.

- Эти изменения играют огромную роль в деле мониторинга востребованности медицинских услуг населением для повышения эффективности государственных медицинских сервисов. В целях модернизации системы здравоохранения необходимы данные с привязкой по регионам – где чем чаще болеют, какие лекарства нужны, каких специалистов или оборудования не хватает, какие средства реабилитации необходимы.

Парламентарий также отметил, что цифровой полис ОМС станет еще одним шагом на пути расширения числа сервисов на портале госуслуг.

- За последние два года у граждан России появились новые возможности для пользования госуслугами. Запущены такие важнейшие проекты, как «Поступление в вуз онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Пенсия онлайн» и другие. Их функционал продолжает расширяться, цифровые государственные услуги становятся все более доступными и удобными для граждан России, – сказал Михаил Романов.