Михаил Романов: «С введением цифрового полиса ОМС подтвердить свое право на бесплатную медицинскую помощь можно будет с помощью смартфона»2021-11-03 20:16
Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал законопроект о возможности получить цифровой полис обязательного медицинского страхования важным шагом на пути модернизации национальной системы здравоохранения и продолжения цифровизации государственных услуг.
Ранее на пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации был одобрен проект закона, который дает возможность россиянам получать полис ОМС не на бумажном, а на цифровом носителе в виде штрих-кода. Более того, родителям теперь не придется отдельно оформлять полис для новорожденных, этой процедуры также смогут избежать лица, получившие российское гражданство: номер полиса ОМС вновь появившегося гражданина России в реестре застрахованных лиц будет появляться по факту права (рождения, гражданства). В то же время определяется, что полис может быть представлен как в виде бумажного документа, так и в виде штрих-кода. Закон может вступить в силу с 01 января 2022 года. На реализацию в том числе этих мероприятий Федеральный фонд обязательного медицинского страхования заложил в 2022 году 3,3 млрд рублей. На эти средства, кроме того, планируется создать «цифровой профиль» каждого гражданина, где будут отражены сведения о его здоровье, диагнозах, обращениях в медицинские организации.
Михаил Романов напомнил, что сейчас гражданин РФ может получить один из двух полисов ОМС, оформленных по единому образцу от 2011 года – в виде бумажного документа либо в виде пластиковой карты с чипом. Последние до сих пор выдаются не во всех регионах. В Москве использование карт возможно с 2015 года. В Санкт-Петербурге с 2017 года. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Северной столицы централизовано ведет электронную запись в реестре полисов ОМС. С мая 2019 года по обновленным правилам ОМС предъявлять полис для получения медпомощи стало необязательно, если застрахованного можно «однозначно» идентифицировать в едином регистре застрахованных по паспорту.
- На сегодняшний день в нескольких десятках медицинских организациях Санкт-Петербурга при обращении не требуется предъявление бумажного полиса ОМС. Перечень таких медицинских организаций будет расширяться. Оформить электронный полис можно через портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или в МФЦ. Оформление такого полиса занимает 5-10 минут. При подаче документов необходим только паспорт гражданина Российской Федерации, – подчеркивает парламентарий.
- Цифровой полис ОМС не имеет физического носителя и может быть сохранен на смартфон в виде электронного образца документа. Обладатель электронного полиса предъявляет его в медицинском учреждении, и представители больницы или поликлиники удостоверяют его право на получение медицинских услуг за счет фонда ОМС. Это удобный цифровой метод хранения информации о пациенте, который сделает обращение за медицинскими услугами более комфортным и оперативным. Если гражданину потребуется срочная медицинская помощь вне дома, цифровой полис ОМС в смартфоне обеспечит ему бесплатные медицинские услуги. Ведь большинство из нас не носят бумажные полисы с собой, чаще всего они хранятся дома, – отметил Михаил Романов.
Парламентарий также обратил внимание, что для запуска новой системы предполагается переход участников системы ОМС (фондов, страховых медицинских организаций) на централизованную реестровую модель учета застрахованных лиц в Государственной информационной системе ОМС. Для этого территориальные фонды до 1 января 2022 года должны проверить достоверность, полноту и актуальность сведений в региональных сегментах единого регистра застрахованных лиц и передать эти данные в ведение ФФОМС.
- Эти изменения играют огромную роль в деле мониторинга востребованности медицинских услуг населением для повышения эффективности государственных медицинских сервисов. В целях модернизации системы здравоохранения необходимы данные с привязкой по регионам – где чем чаще болеют, какие лекарства нужны, каких специалистов или оборудования не хватает, какие средства реабилитации необходимы.
- За последние два года у граждан России появились новые возможности для пользования госуслугами. Запущены такие важнейшие проекты, как «Поступление в вуз онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Мое здоровье онлайн», «Пенсия онлайн» и другие. Их функционал продолжает расширяться, цифровые государственные услуги становятся все более доступными и удобными для граждан России, – сказал Михаил Романов.
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