Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил сотрудников СМИ с профессиональным праздником.

День российской печати отмечается 13 января. Праздник был учрежден 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. 2 января 1703 года (13 января по новому стилю) в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты под сегодняшним названием «Санкт-Петербургские ведомости», который тогда назывался: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

В своем поздравлении Михаил Романов отмечает, что День печати объединяет всех, чья профессия – новости и информация, всех, кто, своим словом формирует общественное мнение и тем самым оказывает прямое влияние на управление государством.

«В материалах СМИ отражаются события повседневной жизни, из которых складывается история нашей страны. Журналисты – это летописцы современности, и каждое опубликованное в СМИ слово вносит свой вклад в формирование нынешней повестки дня и в создание той картины мира, которую увидят будущие поколения», – говорится в поздравлении Михаила Романова.

Кроме того, парламентарий отметил, что работа журналиста при нынешней скорости распространения информации требует большого внимания и огромной ответственности, так как события и их трактовки меняются в современном мире стремительно.

«Нажатия одной кнопки на карманном гаджете достаточно для того, чтобы обновить новостную ленту, узнать комментарии экспертов и включиться в обсуждение того или иного сюжета. Новости теперь генерируют социальные сети, зачастую – анонимные, в обиход вошло выражение «фейк-ньюс», но мы по-прежнему верим слову традиционных СМИ, опираясь на их профессиональную, а значит, объективную и непредвзятую подачу материалов, которая оставляет нам право самим оценивать то или иное событие», – отмечается в обращении Михаила Романова.

Депутат подчеркнул, что во времена высоких технологий и изобилия информации труд сотрудников СМИ имеет огромное значение для бесперебойного хода всех социально-экономических процессов в государстве, для жизни всего общества.

«От компетентности и объективности прессы зависит, получат ли люди достоверную и по-настоящему значимую информацию, будет ли стабильным в стране гражданское согласие, сохранятся ли в обществе единые нравственные ориентиры, будет ли устойчива экономическая обстановка», – подчеркивает политик.

В заключении Михаил Романов поблагодарил сотрудников СМИ за конструктивный диалог с депутатами, за то, что сообщения прессы оперативно отражают запросы избирателей, своевременно поднимают проблемы, которые тревожат граждан.

«В день профессионального праздника я от всей души поздравляю всех, кто причастен к профессиональному сбору, обработке и трансляции новостей. Желаю сотрудникам СМИ неиссякаемой творческой фантазии, интересных материалов и благодарных читателей, зрителей, слушателей!» – говорится в обращении Михаила Романова.