Самарская область вошла в число пилотных регионов, участвующих в проекте Внешэкономбанка по отбору сертифицированных менеджеров. По мнению генерального директора Корпорации развития Самарской области Андрея Новикова, эта инициатива позволит ускорить реализацию наиболее перспективных для региона инвестиционных проектов.

«Сегодня один из главных факторов, препятствующих финансированию значимых для региона проектов – многоступенчатая, непрозрачная и крайне длительная процедура оценки. Процесс получения обратной связи также растянут во времени и сопряжен с обязательным согласованием позиций различных экспертных подразделений. В такой ситуации авторы проектов не могут оперативно реагировать и устранять замечания. Зачастую в ходе рассмотрения заявок существенно меняется рыночная конъюнктура, а сам проект настолько устаревает, что требует либо серьезной корректировки, либо вовсе теряет актуальность. Инициатива Внешэкономбанка может показать высокую эффективность в условиях быстро меняющихся реалий мировой экономики и повысить скорость принятия решений, в том числе за счет более качественной проработки проектов и подготовки проектных команд», – уверен Андрей Новиков.

Самарская область стала одним из 23 регионов, где будет осуществляться пилотная реализация проекта: в список попали территории с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки. За последние годы в области были созданы уникальные индустриальные площадки, способствующие привлечению инвесторов и активному размещению новых производств: территория опережающего развития «Тольятти», ОЭЗ «Тольятти», индустриальные парки, технопарк в сфере высоких технологий и нанотехнологический центр. По мнению Андрея Новикова, новый проект Внешэкономбанка обеспечит весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.

«В сентябре 2014 года правительство области и Внешэкономбанк подписали план совместных мероприятий по комплексному развитию Самарской области на период 2014-2019 годов. Согласно договоренностям партнеры ведут активную работу по подготовке, сопровождению, доработке и реализации инвестиционных проектов на территории региона. Новая инициатива Внешэкономбанка поможет в полной мере реализовать намеченные планы, сделает совместную деятельность еще более эффективной, а главное – будет способствовать значительному улучшению инвестиционного климата в области», – подчеркивает Андрей Новиков.

Напоминаем, что отбор менеджеров продлится до 26 мая. Обученные и сертифицированные Внешэкономбанком они будут заниматься поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в соответствии со Стратегией развития Банка, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов согласно требованиям ВЭБ. Взаимодействие участников процесса будет построено на онлайн-платформе «Фабрика проектов развития» – LEADER-ID (https://leader-id.ru/specials/openselection_veb), которая в том числе позволит проводить экспресс-оценку проектов. Каждая стадия рассмотрения проекта, а также комментарии экспертов и принимаемые решения будут прозрачно отражены в рамках онлайн-платформы и доступны всем участникам процесса.

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