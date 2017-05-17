После летних каникул планируется провести первые сносы столичных хрущевок. Об этом «Известиям» заявил председатель Гильдии организаций строительного комплекса Московской торгово-промышленной палаты Вячеслав Семерин.

Проектные работы уже ведутся по этому вопросу. Предварительно городские власти опросят москвичей из домов, которые попали в списки на снос. В том случае, если две трети жильцов не согласятся на снос дома, его никто не тронет.

Для этого горожанам надо принять участие в голосовании и сказать, как они относятся к реновации. Это можно сделать тремя способами: на собрании собственников жилья своего дома, лично через МФЦ и в интернете через систему «Активный гражданин». Все голоса обязательно учтут.

Лишь по итогам голосования москвичей будут определены ее окончательные параметры, в том числе сроки реализации и стартовые районы. Проблем с реализацией программы не будет, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По мнению президента Московского государственного строительного университета, депутата Мосгордумы Валерия Теличенко, благодаря реновации в столичном регионе могут появиться заводы нового типа. Например, по изготовлению щебня из обломков бетонных панелей, блоков или кирпича. Полученный материал, может быть использован не только при строительстве новых домов, но и дорог. Например, как материал для отсыпки.

Проект реновации даст шанс выжить предприятиям стройкомплекса, предоставит десятки тысяч рабочих мест не только москвичам, но и жителям близлежащих областей. Например, Тверской, Владимирской или Рязанской.

Свое мнение по поводу сноса хрущевок высказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, он заявил «Известиям», что наличие в списке на реновацию нескольких домов эпохи конструктивизма и доходных домов дореволюционной постройки не означает их сноса. “Если мы обнаружим среди предлагаемых на снос объектов исторические здания, которые находятся под охраной государства или претендуют на это, то обязательно поднимем все документы и сделаем всё возможное, чтобы такие дома не пострадали”, – пояснил Алексей Емельянов.