В Самарском Доме офицеров прошел первый Военный совет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии под руководством командующего объединением генерал-майора Рустама Мурадова, который был назначен на должность в декабре 2017 года.

В мероприятии приняли участие главный инспектор ЦВО генерал армии в отставке Александр Баранов, командиры воинских частей и соединений армии, дислоцированных в регионах Поволжья, и их заместители, а также начальники нескольких специальных подразделений.

На заседании генерал-майор Рустам Мурадов отметил, что в зимнем учебном периоде удалось достичь улучшения показателей в организации оперативной и боевой подготовки, повседневной деятельности, поддержании правопорядка и воинской дисциплины. Он также подчеркнул, что действия командиров всех степеней в вопросах организации боевой учебы и повседневной деятельности нужно направить на достижение максимальных результатов.