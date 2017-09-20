Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с Приволжской транспортной прокуратурой Самарской области и Самарской таможней были проведены выездные мероприятия по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В ходе осмотра торгового зала в продуктовом магазине «Гастроном №1» в Самаре были выявлены продовольственные товары, занесенные в список санкционных товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации: окорок «Хамон» и сыр «MANCHEGO» (производства Испании и Франции) – общей массой 49,7 кг. Данная продукция была изъята из оборота и уничтожена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 N 774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2017 г. запрещены к ввозу в Российскую Федерацию»