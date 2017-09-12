Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют снижение ключевой ставки2017-09-13 20:20
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 15 сентября, регулятор может снизить ключевую ставку до 8,5%.
Поводом служит то, что инфляция в РФ по итогам августа опустилась до рекордно низких 3,3% г/г, а инфляционные ожидания населения на год вперед уменьшились с июльских 10,7% до 9,5%. В сочетании с происходящим укреплением рубля все это, как отмечается в специальном обзоре Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка, дает возможность ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. – до 8,5%.
Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что решение ЦБ не отразится на курсе рубля, который в ближайшую неделю будет продолжать движение в сторону диапазона 56-57 руб. за долл. «Укреплению национальной валюты способствует высокий интерес к операциям керри-трейд со стороны глобальных инвесторов в условиях снижения доходностей базовых активов из-за откладывания перспектив ужесточения ДКП ФРС и ЕЦБ, а также хорошая конъюнктура на рынке нефти в сезон ураганов. Еще одним позитивным для рубля фактором стало сообщение Э. Набиуллиной в интервью Bloomberg от 7 сентября об отсутствии у регулятора планов относительно пополнения ЗВР, пока ключевая ставка не опустится до долгосрочного ориентира 6,5%-6,75%», – говорится в обзоре.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Rates_CBR_12092017.pdf
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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