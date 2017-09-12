По оценкам аналитиков Промсвязьбанка на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 15 сентября, регулятор может снизить ключевую ставку до 8,5%.

Поводом служит то, что инфляция в РФ по итогам августа опустилась до рекордно низких 3,3% г/г, а инфляционные ожидания населения на год вперед уменьшились с июльских 10,7% до 9,5%. В сочетании с происходящим укреплением рубля все это, как отмечается в специальном обзоре Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка, дает возможность ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п. – до 8,5%.

Вместе с тем, аналитики подчеркивают, что решение ЦБ не отразится на курсе рубля, который в ближайшую неделю будет продолжать движение в сторону диапазона 56-57 руб. за долл. «Укреплению национальной валюты способствует высокий интерес к операциям керри-трейд со стороны глобальных инвесторов в условиях снижения доходностей базовых активов из-за откладывания перспектив ужесточения ДКП ФРС и ЕЦБ, а также хорошая конъюнктура на рынке нефти в сезон ураганов. Еще одним позитивным для рубля фактором стало сообщение Э. Набиуллиной в интервью Bloomberg от 7 сентября об отсутствии у регулятора планов относительно пополнения ЗВР, пока ключевая ставка не опустится до долгосрочного ориентира 6,5%-6,75%», – говорится в обзоре.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке http://psbinvest.ru/upload/files/stocks-ic/Rates_CBR_12092017.pdf

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