Одним из драйверов развития экономики Ярославской области становится целлюлозно-бумажная промышленность.

Как пишет издание ГлобалЯрославль , недавно заявлено о расширении производства бумажной фабрики в поселке Семибратово, расположенном в одном из самых известных исторических районов Ярославской области – Ростовском. Предприятие, запущенное в 2014 году и являющееся филиалом «Сыктывкар тиссью груп», планирует расширять мощности, для чего в экономику региона будет вложено 930 миллионов рублей.

Интересно, что основным водным ресурсом для производства является река Устье. Она не является особо мощной артерией, хотя организаторам производства, наверное, виднее, однако, Устье – приток Которосли, которая, в свою очередь, является притоком многострадальной Волги. В конце концов, все это находится рядом с озером Неро, которое много лет спасают всем миром.

О том, что Волга терпит природную катастрофу, в последнее время не писал только ленивый. В 2017 году даже на уровне премьер-министра было принято решение о создании целой программы «Оздоровление Волги», причем на недавнем Каспийском форуме премьер еще раз акцентировал на ней внимание. Деньги немалые – более 200 миллиардов рублей на все регионы, так или иначе относящиеся к бассейну великой русской реки.

О ее чудовищном загрязнении, а на фоне этого не менее чудовищном росте онкологических заболеваний в регионе, многократно заявлял наш губернатор Дмитрий Миронов, вызвавшийся тогда возглавить процесс спасения Волги. Работа по реализации программы, справедливости ради, закипела. Планы по модернизации очистных сооружений городов и предприятий сыплются из регионов, как из рога изобилия. И эти очистные действительно появляются, что не может не радовать.

Правда, ряд ученых выказали определенные сомнения по поводу основных проблем Волги, указанных в программе. Главная из них вовсе не промышленные стоки, которые находятся под неусыпным контролем различных структур, а устаревшие очистные сооружения городов и их отсутствие у сельхозпредприятий, захламление реки старыми кораблями и, что важнее остальных причин, – неправильная регулировка каскада водохранилищ.

Однако пока к словам ученых прислушиваются неохотно, и лидеры движения в защиту Волги наперебой винят во всем «грязные производства», расположенные по берегам реки в огромном количестве. Тем страннее выглядят события последних месяцев как раз в Ярославской области.

В июне месяце пресс-служба главы региона радостно отрапортовала о расширении производства «Сыктывкар Тиссью Групп» – на ПМЭФ-2019 губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Марк Резник подписали соглашение о реализации нового инвестиционного проекта в поселке Семибратово Ростовского района, где расположена большая бумажная фабрика. Используя терминологию современных экозащитников, далеких от производственных процессов, – ЦБК.

Запуск бумажной фабрики состоялся еще при предыдущем губернаторе Сергее Ястребове. Между руководством предприятия и властями Ярославской области детально обсуждались вопросы дальнейшего развития производства Ростовского филиала ОАО «СТГ», реализация инвестиционного проекта, меры поддержки предприятия на федеральном и региональном уровне, а также возможность заключения соглашения о социально-экономическом партнерстве. Инвестиции в строительство новой бумажной фабрики составили 3,5 миллиарда рублей.

К 2016 новая бумагоделательная машина вышла на проектную мощность. Объем производства ростовской площадки предприятия составил 26 тысяч тонн бумаги (+25% к 2015 году) и 22 тысячи тонн готовой продукции (+36% к 2015 году), отгрузка – 2,7 млрд. рублей (+40% к 2015 году).

Естественно, что появление нового бумажного производства не могло не вызвать тревогу местных жителей. Однако протесты были успокоены, во-первых, новыми рабочими местами, стабильной (относительно высокой) заработной платой и экономической целесообразностью проекта, а во-вторых, открытостью инвестора, который охотно водил местных жителей на специально организованные для них экскурсии по новому производству и рассказывал о технологическом процессе, основанном на двух ступенях очистки водных выбросов в реку. К слову, уже в то время вся мировая технология современного целлюлозно-бумажного производства была основана на трех ступенях очистки, но такие мелочи неискушенных жителей не беспокоили.

На разъяснительную работу о новом производстве были брошены немалые силы. Так, в пресс-центре ИА «Интерфакс-Центр» в Ярославле на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова состоялась пресс-конференция, посвященная экологической ситуации в поселке Семибратово Ярославской области. Основными спикерами были прокурор Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры Андрей Маркин, директор Ростовского филиала ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Ярослав Кокорев и председатель ярославской экологической общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова.

Последний факт не может не вызывать удивления. Дело в том, что Байкова известна как ярый экологический активист, выступающий против развития любых новых производств на Волге. Однако на этой самой пресс-конференции, посвященной новому целлюлозно-бумажному производству на родной для нее ярославской земле, экозащитница вела себя совсем иначе. Ссылка на ее слова до сих пор хранится в мировой паутине.

«В свою очередь, председатель ярославской экологической общественной организации «Зеленая ветвь» Лидия Байкова, отметила, что «некоторые претензии местных жителей к предприятию спорны, и для того, чтобы сделать объективные выводы о его влиянии на экологию, необходимо тщательно проанализировать ситуацию. Проект прошел экологическую экспертизу, замечаний никаких не было, чтобы предотвратить строительство предприятия. Некоторые претензии активистов несостоятельны».

Впрочем, выяснилось, что опасения жителей были не так уж и беспочвенны. По крайней мере, природоохранная прокуратура начала свою проверку и даже завело уголовное дело. Речь в нем шла о загрязнении отходами производства окружающей среды, в связи с тем, что очистные сооружения предприятия не справлялись со своей задачей.

В последующие три (!) года в местной прессе и социальных сетях информации о бумажной фабрике было катастрофически мало. Ни один из «зеленых» не бил тревоги. Включая товарища Байкову, разумеется.

Зато в марте этого года на предприятии ввели в строй новые очистные сооружения, те самые, которые требовал построить природоохранный прокурор. На эти цели было потрачено еще 75 миллионов рублей. 15 апреля 2019 года в Общественной Палате Ярославской области обсуждалась экологическая безопасность, где о строительстве очистных было заявлено как о большом прорыве. В частности, было заявлено, что в результате запуска очистных содержание в сбросах бумажной фабрики фосфатов, аммония, фенола, нефтепродуктов и ряда других веществ снизилось несколько раз. То есть изначально новое производство-таки было запущено с превышением содержания вредных веществ (двойная очистка, что вы хотите), но экологи и власти оставили это без внимания.

И вот теперь на предприятии снова будет расширено производство. Справятся и с этим новые очистные? Учтены ли ошибки прошлых лет? Что думают о новом проекте экологические активисты? Пока на эти вопросы нет ответа.

Известно лишь, что одновременно с торжественным запуском нового инвестиционного проекта на бумажной фабрике, снова в рамках ПМЭФ наш губернатор Миронов столь же торжественно подписал соглашение и с АО «Ярославская бумага» – основным переработчиком макулатуры в регионе – по расширению производства картона. Возможно, это как-то связано со знаменитым московским мусором, о котором на днях весьма скромно упомянул Телеграм-канал Яр.Подполье: «…А спросить о московской помойке на территории Ярославской области у жителей региона не хочется? Провести общественные слушания? Конечно, нет! Верх цинизма».

Так что бумажных производств на многострадальной Волге в Ярославской области станет еще больше, экономика устойчивее, жители состоятельнее, вода и воздух чище.