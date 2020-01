Политика и экономика

Вячеслав Моше Кантор дал старт глобальной кампании по борьбе с антисемитизмом в Инстаграме под названием “Stop This Story!” 2020-01-26 14:40



В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста и Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор дал старт глобальной кампании по борьбе с антисемитизмом в Инстаграме под названием “Stop This Story!” Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» впервые в истории запустил кампанию в социальных сетях с целью повышения осведомлённости общественности о проблеме антисемитизма. Кампания была организована в преддверии Пятого Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме, на который съедутся более 45 глав государств и мировых лидеров, чтобы почтить память жертв Холокоста и найти способы борьбы с антисемитизмом. Кампания “Stop this story!” («Останови эту историю!», https://www.instagram.com/stopthisstory/) будет первой глобальной инициативой подобного рода, использующей эффекты дополненной реальности в Инстаграме для создания всемирного движения. «Антисемитизм во всех его многообразных формах ежедневно причиняет зло евреям по всему миру в их собственных домах, на улицах, в школах, университетах, синагогах и в интернете, заставляет более 80% европейских евреев опасаться за свою безопасность, и более 40% из них постоянно думать о том, чтобы покинуть свои дома и общины», – заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), инициатор этой международной кампании в Инстаграме, призывающей людей всего мира действовать и положить конец нескончаемой истории антисемитизма. К кампании уже присоединились и создали свои уникальные изображения президент Израиля Реувен Ривлин, супермодель Бар Рафаэли, актриса Ванесса Кирби («Корона»), бывший игрок НБА Омри Касспи и многие другие международные деятели, актёры, представители шоу-бизнеса и спортсмены. «Сегодня лучший способ распространить какое-либо послание – поделиться им в социальных сетях, поскольку их пользователи обладают достаточным влиянием для того, чтобы произвести необходимые изменения в нашем обществе, – добавил Вячеслав Моше Кантор. – Пользователи Инстаграма – это важная и быстрорастущая демографическая группа, и я всегда говорил, что самый лучший способ борьбы с любой формой предубеждений – это просвещение и осведомлённость. Повышение информированности людей об истории антисемитизма – это первый шаг, необходимый для того, чтобы остановить его». Благодаря виртуальным эффектам в Инстаграме, запущенным несколько месяцев назад, миллионы пользователей по всему миру уже смогли рассказать свои истории более креативно. И вот сейчас эта технология будет впервые использована как средство для достижения перемен в обществе в рамках цифровой кампании. В работе над кампанией участвуют ведущие создатели эффектов дополненной реальности при поддержке влиятельных лиц и блогеров, у каждого из которых миллионы подписчиков. Результатом стало создание художественного эффекта, который любой человек сможет без труда наложить на ладонь, чтобы создать своё изображение “Stop this story” в Инстаграме, поделиться им и стать частью глобального движения (@stopthisstory).

Кроме того, проект включает видео, снятое в технике таймлапс (замедленной съёмки) с участием д-ра Рут Вестхаймер (91 год), врача с мировым именем, выжившей в Холокосте, которое будет размещено в Инстаграме и других социальных сетях как серия историй (stories). Видео рассказывает о бесконечной истории антисемитизма, используя впечатляющие визуальные приёмы. Благодаря использованию этих технологий, включая таймлапс, рассказ о нескончаемой истории антисемитизма с 1930-х годов по 2020 год покажет миру, что антисемитизм не закончился с Холокостом и сейчас вновь набирает обороты до пугающих масштабов. Пятый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 23 января 2020 года в Иерусалиме. Более 45 глав государств подтвердили участие в этом уникальном мероприятии под девизом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!». Оно организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и президентом Государства Израиль Реувеном Ривлином. В числе мировых лидеров, принимающих участие в этом историческом мероприятии – президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Австрии Александр Ван дер Беллен и Его королевское высочество принц Чарльз. ***

Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.

https://worldholocaustforum.org/

